Guilherme Arantes desembarca no Teatro Guararapes com turnê de 50 anos de carreira

Aos 72 anos, Guilherme Arantes revisita clássicos como "Planeta Água" e "Cheia de Charme" em apresentação única no Teatro Guararapes

Guilherme Arantes possui 41 anos de carreira e 27 discos lançados. Foto: Vânia Toledo/Divulgação ()

Quem nunca cantou "Planeta Água" em um momento especial? Ou se emocionou com "Um Dia, Um Adeus" em alguma novela? Essas canções, que atravessam gerações, estarão no show que Guilherme Arantes apresenta em Olinda, dentro da turnê "50 Anos-Luz". A apresentação acontece em 11 de abril, às 21h, no Teatro Guararapes, com ingressos à venda na bilheteria e no site Ticket Master.

O show faz parte de uma celebração especial: cinco décadas de uma carreira que se confunde com a própria história da música popular brasileira. Aos 72 anos, Guilherme mantém a chama acesa e se prepara para lançar um álbum inédito no primeiro trimestre de 2026, mostrando que a inspiração não arrefeceu.

Autor de mais de 30 músicas que embalaram novelas e vozes de ícones como Elis Regina, Gal Costa, Caetano Veloso e Roberto Carlos, o artista oferece ao público um reencontro com clássicos eternos.

Serviço

Guilherme Arantes – Turnê 50 Anos-Luz (Recife)

Data: 11 de abril de 2026 (sábado)

Local: Teatro Guararapes – Olinda/PE

Ingressos: à venda em Ticketmaster.com e na bilheteria do teatro

