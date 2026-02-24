Carol Biazin confirma show no Recife dentro da turnê "Nem Tão Pouco Assim"

Carol Biazin abre nova etapa da turnê no dia 4 de abril, no Teatro RioMar, com repertório acústico que revisita sucessos da carreira; ingressos já estão disponíveis

Cantora e compositora Carol Biazin (Foto: Íris Alves/Divulgação)

A cantora e compositora Carol Biazin dá o pontapé inicial na nova etapa da turnê "Nem Tão Pouco Assim" no Recife. A apresentação acontece no dia 4 de abril, no Teatro RioMar, marcando a primeira das 15 cidades que recebem o giro pelo país. Os ingressos estão à venda nas bilheterias do shopping e no site Uhuu.

"Nem Tão Pouco Assim" passa ainda por Fortaleza, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Manaus, Belém, Rio de Janeiro, Curitiba, Londrina, Teresina, Campinas, Porto Alegre e Florianópolis. Na primeira temporada, o projeto percorreu São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Com arranjos que destacam a musicalidade e a interpretação de Carol Biazin, o show valoriza a troca direta com o público e a potência das canções em um ambiente mais próximo e sensorial. A proposta é criar uma experiência de escuta atenta, que dialogue com diferentes perfis de público.

CAROL BIAZIN – TURNÊ "NEM TÃO POUCO ASSIM"

Abril

04.04 – Recife, PE – Teatro RioMar

05.04 – Fortaleza, CE – Teatro RioMar

10.04 – Belo Horizonte, MG – Palácio das Artes

12.04 – Juiz de Fora, MG – Cultural Bar

Maio

07.05 – Salvador, BA – Teatro Sesc Casa do Comércio

22.05 – Manaus, AM – Teatro Manauara

23.05 – Belém, PA – Teatro Estação Gasômetro

Junho

03.06 – Rio de Janeiro, RJ – Teatro Riachuelo

06.06 – Curitiba, PR – Teatro Positivo

07.06 – Londrina, PR – Teatro Marista

13.06 – São Luís, MA – Teatro João do Vale

14.06 – Teresina, PI – Teatro Silvio Mendes

Agosto

02.08 – Campinas, SP – Teatro Iguatemi

14.08 – Porto Alegre, RS – Auditório Araújo Vianna

15.08 – Florianópolis, SC – Teatro do CIC

