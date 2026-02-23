Humberto Gessinger anuncia show no Classic Hall com repertório dos discos acústicos dos Engenheiros do Hawaii

Show de Humberto Gessinger, marcado para 8 de maio, no Classic Hall, celebra os álbuns Acústico Engenheiros do Hawaii e Acústico Novos Horizontes

"Insular" é o primeiro álbum solo de Humberto Gessinger. Foto: Humberto Gessinger/Divulgação ()

Clássicos do rock nacional vão tomar conta do Classic Hall, em Olinda, onde Humberto Gessinger apresentará a turnê "Acústicos Engenheiros do Hawaii" no dia 8 de maio. O show revisita os álbuns "Acústico Engenheiros do Hawaii" e "Acústico Novos Horizontes", dois lançamentos que reposicionaram a sonoridade do grupo nos anos 1990 e seguem vivos no imaginário popular.

Os ingressos para o espetáculo Hall já estão em pré-venda, com valores a partir de R$ 70, disponíveis na bilheteria física e no site Bilheteria Digital.

Sem os amplificadores e a bateria elétrica que marcaram sua trajetória roqueira, Gessinger aposta na força da palavra e da melodia. Canções como "O Papa é Pop", "Era um Garoto Que Como Eu Amava Os Beatles e os Rolling Stones", "Toda Forma de Poder" e "Piano Bar" ganham novos contornos. O público poderá conferir versões repaginadas de sucessos que ajudaram a definir o rock nacional entre os anos 1980 e 2000.

Fora dos palcos, Humberto Gessinger mantém produção intensa. São 25 álbuns lançados, oito DVDs e prêmios como Discos de Ouro e Platina, além de cinco livros publicados. O artista também segue divulgando "Quatro Cantos de Um Mundo Redondo", trabalho recente gravado entre Porto Alegre e a Suécia, que dialoga com suas referências musicais e literárias.