Por falta de verba, Paixão de Cristo do Recife é cancelada pela primeira vez em 28 anos

Pela primeira vez em 28 anos, tradicional espetáculo da Semana Santa não será encenado; produção cita falta de recursos e problemas com figurinos

José continuará na direção e produção da peça. Foto: Paixão de Cristo do Recife/Divulgação ()

Pela primeira vez em 28 anos, a Paixão de Cristo do Recife não será apresentada. A 28ª edição do tradicional espetáculo, que ocorre no Marco Zero e é realizado pela Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco (Apacepe), está cancelada em 2026. A decisão foi motivada pela insuficiência de recursos financeiros, que, segundo a produção, já não garantem os padrões de qualidade técnica exigidos pelo evento.

Em contato com o Diario de Pernambuco, o produtor e presidente da Apacepe Paulo de Castro confirmou a informação. “Nós percebemos que estávamos perdendo qualidade, somado às dificuldades financeiras que a gente sempre enfrenta”. Ele acrescentou que o cronograma ficou inviável com o carnaval mais cedo, impossibilitando as mudanças planejadas para a produção. “Tivemos dificuldades sérias, principalmente com os figurinos, que estavam em péssimas condições”, disse.

O cancelamento da edição de 2026 marca a primeira interrupção desde a criação do espetáculo em 1997. Mesmo durante a pandemia, não deixou de ser apresentado. "Nós fizemos todos os anos, sem exceção. Inclusive, a pandemia começou depois da nossa apresentação", recordou.

Em 2021, para chegar ao público em meio às restrições sanitárias, a produção se adaptou e lançou o espetáculo em formato de filme, disponibilizado na internet. No ano seguinte, já em 2022, a Paixão de Cristo retornou ao formato presencial no Teatro Luiz Mendonça, respeitando os protocolos de segurança.



Idealizado pelo ator e diretor José Pimentel, que já era um rosto consolidado no papel de Jesus, a encenação começou sua trajetória no Estádio do Arruda. Com o tempo, encontrou no Marco Zero o palco ideal para se firmar como um dos grandes eventos da Semana Santa pernambucana.

