Gilberto Gil é atração de primeiro Tiny Desk Brasil do ano

Apresentação gravada de Gil com os herdeiros musicais da família vai ao ar nesta terça-feira (24), com clássicos como "Se Eu Quiser Falar com Deus" e "Tempo Rei".

Baiano Gilberto Gil é convidado da noite de sábado. Foto: Priscila Casaes Franco/Divulgação ()

O cantor Gilberto Gil é a primeira atração do Tiny Desk Brasil na temporada de 2026. Gil gravou uma apresentação ao lado dos netos Flor, filha de Bela Gil, e Bento, filho de Bem Gil, que vai ao ar nesta terça-feira (24). No programa, Gil vai cantar clássicos de sua carreira, como Se Eu Quiser Falar com Deus e Tempo Rei.

Os netos herdaram o talento musical do avô. Flor lançou seu primeiro álbum de estúdio, Cinema Love, no ano passado. Já Bento atualmente grava seu primeiro disco e se apresenta ao lado da prima em shows no Brasil e nos Estados Unidos.

O Tiny Desk Brasil começou a ser transmitido no ano passado e já recebeu nomes como João Gomes, Liniker e Ney Matogrosso. O projeto é um fenômeno nos EUA desde 2008, quando foi criado pela National Public Radio (NPR). As atrações, sempre surpresa, são reveladas às terças às 9h. Os episódios vão ao ar às 11h.

Como assistir ao Tiny Desk Brasil com Gilberto Gil?

O primeiro episódio da temporada de 2026 com Gilberto Gil e os netos Flor e Bento Gil vai ao ar nesta terça às 11h no canal oficial do Tiny Desk Brasil.