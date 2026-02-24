Festival em Carpina promove intercâmbio entre o Mamulengo e o teatro de bonecos da América Latina e África

Com participação de grupos do Peru e Moçambique, Festival Internacional Mamulengando Pernambuco fortalece diálogo entre a manifestação popular local, o teatro de títeres latino-americano e expressões africanas contemporâneas.

A partir deste sábado (27) até a próxima terça-feira (1º), o Shopping Carpina se transforma no grande palco do teatro de bonecos popular com a 3ª edição do Festival Internacional Mamulengando Pernambuco (FIMP). Das 13h às 18h, o evento recebe mestres, artistas, pesquisadores e grupos do Brasil, Peru e Moçambique para celebrar o Mamulengo e outras expressões da cultura popular.

A programação inclui espetáculos, encontros com mestres, debates e atividades formativas, sempre presenciais, com exceção do dia 1º de março, quando as atividades ocorrem de forma online. O festival promove o intercâmbio entre saberes ancestrais e práticas contemporâneas, conectando o teatro de bonecos pernambucano a tradições da América Latina e da África.

A brincante Marlene Silva, de 75 anos, é a homenageada desta edição. Mulher negra, cadeirante e natural de Carpina, ela integra o grupo Mamulengo Nova Geração e construiu sua trajetória ao lado do mestre João Galego. Mesmo após um AVC, Marlene segue como guardã da memória do Mamulengo, recebendo pesquisadores em sua casa e participando pontualmente de apresentações.

Realizado pela Armorial Interações Culturais com incentivo da Lei Paulo Gustavo, o FIMP conta com parcerias do Shopping Carpina, prefeituras de Carpina e Glória do Goitá, Sebrae, ABTB e UNIMA Peru. A Tárbol Teatro, do Peru, e os produtores moçambicanos Makhalla Macamo e Kwanja Zawaris também integram a programação, fortalecendo as pontes culturais entre os continentes.



