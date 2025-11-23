Gilberto Gil recebe Alceu e Elba em show de despedida no Recife
Primeiro dos três shows da última turnê do baiano no Recife aconteceu nesse sábado (22)
Publicado: 23/11/2025 às 15:24
Gil recebeu Alceu e Elba em show no Classic Hall (Alan Rodrigues)
Gilberto Gil recebeu Alceu Valença e Elba Ramalho no primeiro dos seus três últimos show no Recife. A apresentação aconteceu nesse sábado (22), no Classic Hall, com ingressos esgotados.
Alceu e o baiano cantaram juntos ‘Aquele Abraço’. A participação de Elba foi em ‘Andar com Fé’.
Ver essa foto no Instagram
Gil tem convidados diferentes a cada show da turnê Tempo Rei, fazendo uma surpresa ao público. No Rio de Janeiro, ele dividiu o palco com Chico Buarque e Caetano Veloso.
As duas últimas apresentações da turnê de despedida no Recife acontecem neste domingo (23), com ingressos esgotados, e na próxima sexta-feira (28), com entradas à venda pela plataforma Eventim.