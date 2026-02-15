"O Agente Secreto" festeja carnaval com mais um prêmio antes do Oscar
Longa pernambucano de Kleber Mendonça Filho venceu na categoria neste domingo (15), em Los Angeles, e segue na corrida pelo Oscar 2026
Publicado: 15/02/2026 às 21:43
Kleber Mendonça Filho posa com a estatueta do Spirit Awards ( Monica Schipper Getty Images via AFP)
Em pleno domingo de carnaval, o filme pernambucano "O Agente Secreto" conquistou mais um prêmio para o Brasil antes do Oscar 2026, marcado para 15 de março. Na 41ª edição do Film Independent Spirit Awards, realizada na noite deste domingo (15), a produção dirigida por Kleber Mendonça Filho venceu na categoria de Melhor Filme Internacional.
- Novos bonecos gigantes de Wagner Moura e Kleber Mendonça estão prontos para o carnaval de Olinda
- 'O Agente Secreto' conquista 6 categorias em prêmio internacional, com vitória de Tânia Maria
- Médica avalia se Tânia Maria vai conseguir ir à cerimônia do Oscar
- Wagner Moura revela que astro de Hollywood o ajudou a conseguir visto para morar nos EUA
O Brasil também levou o prêmio de Melhor Fotografia com Adolpho Veloso, por seu trabalho em "Sonhos de Trem", longa da Netflix também indicado ao Oscar. A coincidência é que foi o ator Wagner Moura, protagonista de "O Agente Secreto", quem entregou o prêmio a Adolpho.