"O Agente Secreto" festeja carnaval com mais um prêmio antes do Oscar

Longa pernambucano de Kleber Mendonça Filho venceu na categoria neste domingo (15), em Los Angeles, e segue na corrida pelo Oscar 2026

Kleber Mendonça Filho posa com a estatueta do Spirit Awards ( Monica Schipper Getty Images via AFP)

Em pleno domingo de carnaval, o filme pernambucano "O Agente Secreto" conquistou mais um prêmio para o Brasil antes do Oscar 2026, marcado para 15 de março. Na 41ª edição do Film Independent Spirit Awards, realizada na noite deste domingo (15), a produção dirigida por Kleber Mendonça Filho venceu na categoria de Melhor Filme Internacional.

O Brasil também levou o prêmio de Melhor Fotografia com Adolpho Veloso, por seu trabalho em "Sonhos de Trem", longa da Netflix também indicado ao Oscar. A coincidência é que foi o ator Wagner Moura, protagonista de "O Agente Secreto", quem entregou o prêmio a Adolpho.