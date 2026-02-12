Novos bonecos gigantes de Wagner Moura e Kleber Mendonça estão prontos para o carnaval de Olinda

Bonecos gigantes foram confeccionados pelo bonequeiro Mestre Camarão (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Os bonecos gigantes do cineasta Kleber Mendonça Filho e do ator Wagner Moura, confeccionados pelo Mestre Camarão em homenagem ao filme "O Agente Secreto", ficaram prontos e agora são oficialmente foliões de Olinda. Nesta quinta-feira (12), a reportagem do Diario foi até a Casa dos Bonecos Gigantes, no Carmo, para conferir de perto os mais novos moradores do espaço. Os dois gigantes vão desfilar nos quatro dias de carnaval e, após a folia, ficarão disponíveis para visitação.



Com direito a glamour de Hollywood, Kleber Mendonça Filho aparece com seu característico óculos e de smoking preto, enquanto Wagner Moura está trajado de blazer branco. Ambos seguram na mão uma estatueta do Globo de Ouro, celebrando a vitória dos dois nas categorias de Melhor Filme Em Língua Não Inglesa e Melhor Ator. No caso de Wagner, o boneco também ganhou uma versão alternativa com a camisa do bloco Pitombeira, a mesma que seu personagem Marcelo veste no longa.

"Foi uma emoção enorme ter feito esses bonecos. Fiz com gosto", celebra o bonequeiro. Ele conta que o processo artesanal durou cerca de 1 mês e 10 dias, começando no rosto, que é modelado em argila até ganhar a forma definitiva em fibra.

Para garantir a segurança do público, a estrutura também tem isopor e papel machê. As roupas são de tecido, os óculos de acrílico e o Globo de Ouro que Wagner e Kleber seguram também é esculpido em fibra. O ingrediente final, porém, traz algo que nenhum outro boneco do acervo possui. "Usei dois temperos: o baiano, com a pimenta, e o pernambucano, do jeito que a gente sabe fazer", brinca Mestre Camarão.

Tânia Maria será a próxima a entrar para a galeria. O bonequeiro confirmou que já está nos estudos a confecção da atriz, cuja representação vem do jeito que "O Agente Secreto" eternizou, com um cigarro na mão. A previsão é que o boneco fique pronto para a exibição especial do Oscar no Cinema São Luiz, em 15 de março, embora o carnaval ainda seja uma possibilidade. Por enquanto, a festa é dos dois gigantes que já chegaram. E do cinema pernambucano.