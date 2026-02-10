Médica avalia se Tânia Maria vai conseguir ir à cerimônia do Oscar

A médica pneumologista Zaida Cavalcanti recebeu ontem Tânia Maria para avaliar a saúde da atriz de 'O Agente Secreto', que sofre de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

Médica afirmou que seguirá acompanhando tratamento de Tânia Maria (Reprodução/Instagram)

Enquanto os brasileiros seguem ansiosos para ver Tânia Maria na cerimônia do Oscar, a atriz potiguar segue investigando se suas condições de saúde vão permitir uma viagem longa, como um voo até Los Angeles.

Na última segunda-feira (9), ela foi consultada pela pneumologista Zaida Cavalcanti para avaliar sua DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), contraída devido à exposição de tantos anos ao cigarro. Tânia Maria é ex-tabagista e não conseguiu ir ao Festival de Cannes, em maio de 2025, para a première mundial de "O Agente Secreto".

De acordo com a médica, o tratamento da DPOC não se resume a um diagnóstico e envolve acompanhamento contínuo. Ela afirmou, em postagem em sua rede social, que são necessárias avaliações complementares e ajustes ao longo do tempo.

"O Brasil inteiro torce para ver Dona Tânia no Oscar. Como a viagem de avião é longa, seguiremos avaliando com responsabilidade se ela poderá realizá-la com segurança. Estarei ao lado dela nesse processo", afirmou Zaida.

Em "O Agente Secreto", Tânia Maria vive Dona Sebastiana, personagem que conquistou o Brasil inteiro com sua personalidade marcante e senso de humor. O longa de Kleber Mendonça Filho, protagonizado por Wagner Moura, concorre a quatro categorias no Oscar 2026: Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Casting (Produção de Elenco) e Melhor Filme Internacional.

A cerimônia da premiação ocorre no dia 15 de março.