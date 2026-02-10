'O Agente Secreto' conquista 6 categorias em prêmio internacional, com vitória de Tânia Maria

A International Cinephile Society é uma associação online que reúne mais de 170 críticos de cinema, jornalistas, historiadores acadêmicos e outros profissionais da indústria, em todo o mundo.

Wagner Moura e Tânia Maria em cena do filme "O Agente Secreto". (Reprodução)

O Agente Secreto conquistou novos reconhecimentos internacionais na noite de segunda-feira, 9: o longa brasileiro venceu seis categorias no prêmio entregue pela International Cinephile Society (ICS), incluindo vitórias de Wagner Moura e Tânia Maria nas categorias de atuação.

O filme foi premiado como Melhor Filme, Melhor Diretor (para Kleber Mendonça Filho), Melhor Ator (para Moura), Melhor Atriz Coadjuvante (para Tânia), Melhor Elenco e Melhor Roteiro Original.

"Wagner Moura foi eleito melhor ator por sua comovente interpretação de um pesquisador perseguido pela elite e seus brutais capangas, enquanto Tânia Maria, de 79 anos, levou para casa o prêmio de melhor atriz coadjuvante, concorrendo com diversas atrizes mais jovens", anunciou a ICS.

A International Cinephile Society é uma associação online que reúne mais de 170 críticos de cinema, jornalistas, historiadores acadêmicos e outros profissionais da indústria, em todo o mundo. Fundada em 2003, a ICS homenageia anualmente o melhor do cinema internacional.

O Agente Secreto também foi premiado no último domingo, 8, com mais dois reconhecimentos para Moura. Ele venceu o prêmio de Melhor Ator no Paris Film Critics Awards, concedido por críticos e jornalistas de Paris aos destaques do cinema francês e internacional.

O brasileiro ainda faturou o Virtuoso Award no 41° Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara, nos Estados Unidos. O prêmio Virtuoso reconhece atuações de destaque da temporada, e também foi entregue à Jacob Elordi, por Frankenstein; Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor Sentimental; Amy Madigan, por A Hora do Mal; Wunmi Mosaku, por Pecadores; Teyana Taylor e Chase Infiniti, por Uma Batalha Após a Outra; e Sydney Sweeney por Christy.

Relembre os prêmios e menções honrosas conquistados por O Agente Secreto até agora:

- Festival de Cannes, na França: Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho), Melhor Ator (Wagner Moura), Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema) e Prêmio Art et Essai, concedido pela AFCAE (Associação Francesa de Cinema d'Art et d'Essai)

- Festival de Cine de Lima (PUCP), no Peru: Melhor Filme pelo Prêmio do Júri Oficial e pelo Prêmio da Crítica Internacional; Menção Honrosa da APRECI (Associação Peruana de Imprensa Cinematográfica)

- Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz, na França: Abrazo de Honor (Kleber Mendonça Filho)

- Festival de Cinema de Zurique, na Suíça: Golden Eye (Wagner Moura)

- Festival de Cinema de Colônia, na Alemanha: The Hollywood Reporter Award (Kleber Mendonça Filho)

- Festival de Cinema de Hamburgo, na Alemanha: Prêmio de Cinema de Arte (Port au Prince Pictures, distribuidora alemã)

- Festival de Cinema de Middleburg, nos Estados Unidos: International Spotlight Award (Kleber Mendonça Filho)

- Festival Internacional de Cinema de Pingyao, na China: Prêmio do Júri Popular para Melhor Filme

- Critics Choice Celebration of Latino Cinema & Television: Director Award (Kleber Mendonça Filho)

- Festival Internacional de Cinema de Morelia, no México: Medalha da Cinemateca da Unam (Kleber Mendonça Filho)

- Festival de Cinema de Chicago, nos Estados Unidos: Hugo de Prata de Melhor Performance Masculina (Wagner Moura)

- Festival de Cinema de Virgínia, nos Estados Unidos: Direção de Fotografia (Evgenia Alexandrova, AFC)

- Festival Internacional de Cine de Gáldar, na Espanha: Melhor longa-metragem

- Newport Beach Film Festival, nos Estados Unidos: Melhor Ator (Wagner Moura)

- Festival Internacional de Cinema de Estocolmo, na Suécia: Melhor Fotografia (Evgenia Alexandrova, AFC)

- Key West Film Festival, nos Estados Unidos: Prêmio da Crítica

- Festival de Cinema Fantástico da Universidade de Málaga, na Espanha: Melhor longa-metragem

- Cineuropa 39, na Espanha (concedido pelo Círculo de Críticos de Santiago de Compostela): Melhor Roteiro

- Top Cine 2025, do Círculo de Críticos de Arte do Chile: Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Atriz Coadjuvante (Tânia Maria)

- New York Film Critics Circle Awards, nos Estados Unidos: Melhor Filme Internacional e Melhor Ator (Wagner Moura)

- IndieWire Honors, nos Estados Unidos: Prêmio de Atuação (Wagner Moura)

- Los Angeles Film Critics Association Awards, nos Estados Unidos: Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura, segundo lugar) e Melhor Filme (segundo lugar)

- Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano, em Havana, Cuba: Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Direção de Arte, Melhor Montagem e Música Original

- Prêmio F5: Filme do Ano, Atuação do Ano em Filme (Wagner Moura)

- Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ): Melhor Filme de 2025

- Austin Film Critics Awards, nos Estados Unidos: Melhor Filme Internacional

- London Film Critics' Circle, na Inglaterra: Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Filme em Língua Estrangeira

- Satellite Awards, nos Estados Unidos: Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Filme Internacional

- National Society of Film Critics Awards, nos Estados Unidos: Melhor Filme em Língua Não Inglesa

- National Board of Review, nos Estados Unido: Top 5 Filmes Internacionais

- Atlanta Film Critics Circle Awards, nos Estados Unido: Top 10 Filmes de 2025

- Boston Online Film Critics Association, nos Estados Unidos: Melhor Ator (Wagner Moura)

- Critics Choice Awards, nos Estados Unidos: Melhor Filme Internacional

- Festival de Nova York, nos Estados Unidos: The Golden Beast - Carminha (Gata que dá vida a Liza e Elis)

- Globo de Ouro: Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama

- Prêmio Lumière, na França: Melhor Coprodução Internacional

- Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA): Melhor Filme, Melhor Ator (Wagner Moura) e Prêmio Especial do Júri (Tânia Maria)

- Abraccine: Melhor longa-metragem brasileiro

- Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara, nos Estados Unidos: Virtuoso Award (Wagner Moura)

- International Cinephile Society: Melhor Filme, Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho), Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Atriz Coadjuvante (Tânia Maria), Melhor Elenco e Melhor Roteiro Original

- Paris Films Critic Awards, na França: Melhor Ator (Wagner Moura)

