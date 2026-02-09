Wagner Moura revela que astro de Hollywood o ajudou a conseguir visto para morar nos EUA

O ator brasileiro afirmou que pediu ao colega de elenco de Narcos, da Netflix, uma carta de recomendação para o serviço de imigração norte-americano

Cena de Wagner Moura em 'O Agente Secreto' (Vitrine/Divulgação)

Wagner Moura revelou que contou com a ajuda de Pedro Pascal quando decidiu se mudar para os Estados Unidos com a família. O ator brasileiro afirmou que pediu ao colega de elenco de Narcos, da Netflix, uma carta de recomendação para o serviço de imigração norte-americano.

O relato foi feito durante entrevista ao podcast Happy Sad Confused, apresentado por Josh Horowitz. Moura disse que a amizade construída com Pascal foi importante no período de adaptação e no processo para se estabelecer no país.

“Ele foi superimportante quando me mudei para os Estados Unidos, porque pedi que ele escrevesse aquelas cartas para o serviço de imigração. Eu estava tentando vir para cá e trabalhar aqui e pedi para Pedro escrever uma carta dizendo que sou um bom ser humano. Ele realmente me ajudou com isso”, contou.

Mudança para Los Angeles

Wagner Moura se mudou para os Estados Unidos em 2017, após participar de Narcos, produção em que interpretou Pablo Escobar. Pedro Pascal também integrava o elenco, vivendo o policial que perseguia o personagem do brasileiro.

Apesar de atuarem na mesma série, Moura afirmou que os dois não chegaram a contracenar. A aproximação, segundo ele, ocorreu fora das gravações, durante o período em que a equipe esteve em Bogotá, na Colômbia.

O ator ainda brincou sobre os bastidores da convivência, dizendo que prefere não comentar detalhes do que viveu com o colega longe das câmeras.

Na entrevista, Wagner Moura explicou que procurou Pascal quando decidiu se estabelecer nos Estados Unidos. Segundo ele, o processo parecia menos burocrático naquele momento.

“Naquela época não tinha o ICE [Serviço de Imigração e Fiscalização dos Estados Unidos], era mais fácil”, afirmou, ao comentar o procedimento de imigração.

Atualmente, Wagner vive em Los Angeles com a esposa, Sandra Delgado, e os filhos Bem, Salvador e José.