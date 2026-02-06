'O Agente Secreto' vence prêmio da Abraccine de Melhor Filme Brasileiro do Ano

Associação Brasieleira de Críticos de Cinema elegeu 'O Agente Secreto' o melhor filme nacional de 2025 e 'Uma Batalha Após a Outra', de Paul Thomas Anderson, o melhor filme internacional

Filme de Kleber Mendonça Filho concorre ao Oscar em quatro categorias, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator (Divulgação)

A Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) anunciou os vitoriosos da 15ª edição do prêmio anual da organização, que escolheu os melhores filmes de 2025. Indicado em quatro categorias do Oscar 2026, 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, foi escolhido como Melhor Longa Brasileiro.

Além do filme pernambucano, outros nove filmes foram listados no Top 10 de acordo com os votos dos membros. Completam a lista: 'Baby', de Marcelo Caetano, 'Os Enforcados', de Fernando Coimbra, 'O Filho de Mil Homens', de Daniel Rezende, 'Homem com H', de Emir Filho, 'Kasa Branca', de Luciano Vidigal, 'Manas', de Mariana Brennand, 'Oeste Outra Vez', de Erico Rassi, 'O Último Azul', de Gabriel Mascaro, e 'A Natureza das Coisas Invisíveis', de Rafaela Camelo.

Já na categoria de Melhor Curta-Metragem Brasileiro, o vencedor foi 'A Arte de Morrer ou Marta Díptero Braquícero', dirigido por Rodolpho de Barros. Completam a lista de melhores curtas os filmes: 'Boiuna', de Adriana de Faria, 'Casulo', de Leonie Krippendorff, 'Como Nasce um Rio', de Luma Flôres, 'E Seu Corpo é Belo', de Yuri Costa, 'Laudelina e a Felicidade Guerreira', de Milena Manfredini, 'Samba Infinito', de Leonardo Martinelli, 'O Rio de Janeiro Continua Lindo', de Felipe Casanova, 'O Mapa em que Estão Meus Pés', de Luciano Pedro Jr. e 'O Faz Tudo', de Fábio Leal, único pernambucano a figurar o top 10.

Entre os longas metragens internacionais, o vencedor foi 'Uma Batalha Após a Outra', dirigido por Paul Thomas Anderson e um dos principais concorrentes ao Oscar 2026, indicado em 13 categorias. Completam a lista de melhores: 'Dreams', de Michel Franco, 'Foi Apenas um Acidente', de Jafar Panahi, 'Pecadores', de Ryan Coogler, 'Sorry Baby', de Eva Victor, 'Levados pelas Marés', de Jia Zhangke, 'Misericórdia', de Alain Guiraudie, 'Valor Sentimental', de Joachim Trier, 'The Mastermind', de Kelly Reichardt, e 'A Semente do Fruto Sagrado', de Mohammad Rasoulof.