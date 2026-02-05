Kleber Mendonça Filho compartilha mensagens de dono do fusca amarelo de 'O Agente Secreto': "Piupiu tá muito famoso"

Escolhido com apoio do Clube do Fusca de Pernambuco, "Piupiu" participou de cerca de 15 diárias de gravação, incluindo a cena de abertura

Ator Wagner Moura, protagonista de 'O Agente Secreto' (Foto: Divulgação)

O Fusca amarelo 1972 que aparece em 'O Agente Secreto' ganhou projeção junto com o sucesso do filme de Kleber Mendonça Filho, indicado a quatro categorias do Oscar. O veículo acabou se tornando um dos elementos simbólicos da produção.

Na noite da última quarta-feira (4), o diretor compartilhou nas redes sociais mensagens enviadas pelo dono do carro, o empresário pernambucano Antoliano Azevedo. Nas mensagens, ele parabeniza Kleber pelo filme e comemora a repercussão do Fusca, carinhosamente apelidado de “Piupiu”. “Piupiu tá muito famoso”, escreveu.

Na trama, Wagner Moura interpreta Marcelo, um professor de tecnologia que retorna ao Recife dos anos 1970 tentando se afastar de um passado violento. No entanto, ele acaba envolvido em uma engrenagem de vigilância, suspeitas e disputas de poder em meio à ditadura militar.

Escolhido com apoio do Clube do Fusca de Pernambuco, "Piupiu" participou de cerca de 15 diárias de gravação, incluindo a cena de abertura do longa, reforçando a ambientação de época e a atmosfera de tensão do filme.