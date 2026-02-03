° / °
Cinema São Luiz realiza bloco inédito com participação da Pitombeira

Bloco Cinema São Luiz é iniciativa inédita que ocorre neste domingo (8), com concentração às 14h e saída às 15h

Andre Guerra

Publicado: 03/02/2026 às 21:41

Divulgação

O Cinema São Luiz realizará neste domingo (8), a partir das 14h, a concentração de seu inédito bloco de carnaval, que vai ocorrer na lateral do equipamento cultural. A saída está programada para 15h, com desfile planejado para seguir até o Caranguejo da Aurora, monumento ao Manguebeat. 

A iniciativa conta com participação da orquestra Pitombeira dos Quatro Cantos, que se tornou ícone internacional após o sucesso de "O Agente Secreto", que conta com o São Luiz como um de seus principais cenários.

