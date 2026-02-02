Wagner Moura, Tânia Maria e Kleber Mendonça Filho vão ganhar bonecos gigantes no carnaval de Olinda

O autor das obras ainda prefere manter sua identidade sob segredo, mas confirma que os bonecos de gigantes de Wagner Moura Tânia Maria e Kleber Mendonça Filho estão em fase de finalização e devem circular pelo carnaval de Recife e Olinda.

Wagner Moura e Tânia Maria em cena do filme "O Agente Secreto". (Reprodução)

Cada ano que passa, o Carnaval de Olinda prova que é uma ótima ocasião para os foliões ficarem por dentro dos assuntos que estão em alta no mundo através das fantasias do público e dos bonecos gigantes que desfilam pelo Sítio Histórico. Em 2026 não será diferente, pois os bonecos gigantes do ator Wagner Moura, da atriz Tânia Maria e do diretor Kleber Mendonça Filho, do filme “O Agente Secreto”, já estão confirmados para a folia. O autor das obras, entretanto, ainda prefere manter sua identidade em segredo.

Em conversa com o Diario, o bonequeiro em questão disse que os bonecos podem circular pelas ruas do Recife e de Olinda em diversos dias do Carnaval e não descarta a possibilidade de eles desfilarem fora dos limites de Pernambuco. “Estou fazendo com todo carinho, porque é um filme pernambucano. É um agradecimento que faço”, disse ele, que já está acostumado a transformar celebridades em gigantes da Marim dos Caetés.

Os bonecos estão em fase de finalização e têm previsão de estreia na próxima semana. Lembrando que esta não é a primeira vez que estrelas de cinema animam foliões com uma versão gigante em Olinda: em 2025, a atriz Fernanda Torres virou boneca após vencer o Globo de Ouro de Melhor Atriz, pelo filme “Ainda Estou Aqui”.