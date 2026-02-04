‘O Agente Secreto’ é tema de Blitz do Carnaval no Centro do Recife

Inspirada em "O Agente Secreto", Blitz do Carnaval promete animar os amantes do cinema e fortalecer o comércio do Centro do Recife, nos dias 5 a 7 de fevereiro, das 11h às 14h.

Wagner Moura vive o pernambucano Marcelo, em "O Agente Secreto". A trama se passa no Recife, no período de carnaval, em 1977. (Reprodução)

De quinta-feira (5) a sábado (7), das 11h às 14h, a ruas do Centro do Recife receberá uma Blitz do Carnaval com o tema: “O Centro do Recife é coisa de Cinema”. A ação é inspirada no filme “O Agente Secreto”, do pernambucano Kleber Mendonça Filme, que escolheu a região central da capital pernambucana como cenário para a locação das filmagens.

Durante os três dias, os apaixonados pelo Recife e pelo cinema nacional, especialmente quem está na torcida pelo Oscar, terão acesso aos elementos do filme, como o fusca usado na gravação, a orquestra de frevo Golden, passistas, atores caracterizados em homenagem ao filme, a mascote da prefeitura da cidade - a capivara Mery Cristina. Além disso, também terá a presença de bonecos gigantes e uma exposição de carros antigos.

A blitz será itinerante e pretende estimular o comércio do tradicional vuco-vuco com a venda de fantasias e adereços na semana que antecede o Carnaval. A concentração, todos os dias, será na Praça Dom Vital, no bairro de São José, às 11h. A iniciativa é do Gabinete do Centro do Recife, através do Programa Recentro, em parceria com o Banco do Nordeste e com a Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL-Recife) e tem como objetivo a valorização do Centro e o fortalecimento do comércio local.

“A Blitz do Carnaval do Recentro este ano tinha que homenagear ‘O Agente Secreto’, porque o filme imortalizou o Centro do Recife nas telas do mundo, evidenciando que a cidade não é apenas cenário, mas o coração pulsante de riquezas históricas, culturais e arquitetônicas. E atrair pessoas para o Centro é também reconectá-las ao nosso papel. Todo ano eu digo, não há lugar melhor para comprar adereços e fantasias do que no Centro que tem grande diversidade e preços imbatíveis”, afirmou Ana Paula Vilaça, chefe do Gabinete do Centro.

PLACAS AFETIVAS DO CINEMA - Projeto desenvolvido pelo Recentro, em parceria com o CineRua PE e o ROTEO, com foco na valorização dos cinemas antigos do Recife que marcaram profundamente a vida cultural e social da cidade. A iniciativa resgata memórias, curiosidades e afetos ligados a esses espaços emblemáticos, devolvendo visibilidade a lugares fundamentais para a construção do imaginário urbano recifense.



ROTEIRO DA BLITZ DO CARNAVAL 2026

Data: 05, 06 e 07/02

Horário: 11h às 14h

1° Rota: 05/02

Local: Praça Dom Vital - Rua das Calçadas - Rua Santa Rita - Entorno Mercado de São José

2° Rota 06/02

Local: Praça Dom Vital - Praça do Diário - Praça do Sebo

3° Rota 07/02

Local: Praça Dom Vital - Anexo Mercado de São José - Cais de Santa Rita

