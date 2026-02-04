Carnaval 2026: Governo de Pernambuco anuncia aumento de 87% no investimento em relação a 2025

Segundo o Governo de Pernambuco, está previsto um investimento de R$ 77,6 milhões para o Carnaval 2026 em todo o estado, montante que será distribuído nas áreas de segurança, cultura e turismo

A expectativa do Governo de Pernambuco é que seja movimentado em todo estado R$ 3,5 bilhões durante o Carnaval 2026. (Foto: Sandy James / DP Foto )

Com o aumento de aproximadamente 87% em relação ao ano passado, o Governo de Pernambuco prevê investir R$ 77,6 milhões para o Carnaval 2026. No ano passado, segundo a gestão estadual, foram investidos R$ 35 milhões.

O investimento foi anunciado nesta quarta-feira (04), em coletiva de imprensa do Carnaval de Pernambuco 2026, realizada na área externa do Museu do Estado de Pernambuco.

O investimento previsto para o Carnaval 2026 em todo o estado, que é destinado à contratação artística e ao planejamento operacional integrado entre as secretarias, será distribuído nas áreas de segurança, cultura e turismo.

Deste total, R$ 65,4 milhões serão aplicados em ações realizadas pela Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE), pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), pela Secretaria Estadual de Turismo e Lazer (Setur-PE) e pela Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).

A expectativa do Governo de Pernambuco é que seja movimentado em todo estado R$ 3,5 bilhões durante o Carnaval 2026.

Este ano, o Carnaval de Pernambuco 2026 irá homenagear os artistas João Gomes, Chico Science, Maestro Duda e Nena Queiroga. O tema da folia é “A gente é festa”, que faz alusão ao filme Agente Secreto, do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho.

Chegada de Turistas

A expectativa do Governo do Estado é que cerca de 2,5 milhões de visitantes cheguem em Pernambuco para curtir o Carnaval 2026, tanto no Grande Recife, quanto em cidades como Bezerros, Triunfo, Pesqueira e Nazaré da Mata.

Desse quantitativo de turistas, mais de 500 mil devem desembarcar pelo Aeroporto Internacional do Recife.