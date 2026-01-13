Camarote Recifolia anuncia line-up para estreia no Galo da Madrugada 2026

Recifolia estreia camarote no Galo da Madrugada 2026 com Nanara Belo, Seu Digão e grupo Patusco.

Grupo Patusco, Seu Digão e Nanara Belo são atrações do Camarote Recifolia (Fotos: Divulgação)

Em novo formato, o Recifolia confirmou sua participação no desfile do Galo da Madrugada de 2026 com um camarote instalado na Rua do Bonsucesso, local de grande visibilidade no percurso. A estreia acontecerá no dia 14 de fevereiro.

Os shows principais ficam por conta de Nanara Belo e Seu Digão, prometendo agitar o público com axé, forró e sertanejo. Para embalar o samba, o grupo Patusco sobe ao palco acompanhado por uma das melhores baterias de Pernambuco.

Os ingressos já estão à venda. A comercialização física acontece nas unidades da Casa do Pará, Trois e Crosby. Para compra online, o público deve acessar o site da Evenyx.