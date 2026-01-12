Cordão da Bola Preta e Galo da Madrugada vão se encontrar no Recife

Evento gratuito, realizado pela CasaBloco, reúne Elba Ramalho, Almerício e promove o encontro dos blocos Bola Preta e Galo da Madrugada na Praça do Arsenal

Cordão da Bola Preta e Galo da Madrugada irão se reunir na Praça do Arsenal (Fotos: Michelle Beff/Divulgação e Rafael Vieira/DP Foto)

A CasaBloco chega ao Recife para sua sétima edição, trazendo no embalo a essência do carnaval brasileiro. Nos dias 23 e 24 de janeiro, a Praça do Arsenal vai vibrar com a mistura de frevo e samba.

No palco, o som pernambucano estará representado por Elba Ramalho e Almério. Além disso, o Cordão da Bola Preta se junta ao Galo da Madrugada em um encontro histórico entre os maiores blocos do Rio de Janeiro e do Recife, respectivamente.

Assim como o Galo, o desfile do Cordão da Bola Preta acontece tradicionalmente sábado de carnaval, no Centro do Rio. Atualmente faz o trajeto que se inicia na Rua Primeiro de Março e segue pela Avenida Presidente Antonio Carlos, e ocupa o Centro da Cidade em suas ruas e praças. No ano 2000, o bloco tinha público médio de 10 mil pessoas. J

Já a partir de 2011, esse público estimado passa para 2 milhões de foliões. No retorno às ruas após a pandemia de Covid 19, o bloco levou 1 milhão de pessoas para as ruas do Centro. Esse sucesso pode ser atribuído por seu perfil democrático, recebendo cariocas e moradores da cidade, turistas, crianças, portadores de necessidades especiais, idosos e toda a sorte de fantasias.