BTS anuncia turnê mundial com paradas no Brasil em outubro

BTS (Foto: Reprodução)

O grupo sul-coreano BTS anunciou as datas para a próxima turnê mundial nesta terça-feira (13), e o Brasil está incluso na rota. A cidade de São Paulo receberá os artistas nos dias 28, 30 e 31 de outubro deste ano. O local dos shows ainda não foi divulgado. Novas datas em outros países que serão visitados por eles em 2027 ainda serão anunciadas. Também na América Latina, eles têm apresentações marcadas no Peru, Colômbia e Buenos Aires, nas suas respectivas capitais.

Desde 2022, o BTS esteve distante dos palcos graças ao serviço militar que os membros precisavam cumprir, obrigatório na Coreia do Sul para homens de até 30 anos. Nesse meio tempo, foram lançados alguns projetos solo dos artistas, mas a carreira como grupo esteve em pausa. Após o último membro ter sido dispensado do serviço obrigatório, em junho do ano passado, eles se preparavam para voltar à ativa.



O retorno deles à música foi anunciado no primeiro dia de 2026, com a promessa de um novo álbum que será lançado no dia 20 de março, além da turnê mundial, aguardada por milhares de fãs ao redor do mundo. O último álbum de estúdio lançado por eles, ‘Proof’, em junho de 2022, foi o mais vendido da Coreia do Sul naquele ano.

