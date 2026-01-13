João Fênix apresenta o show "Mapa de Tempo (Luz e Fé)" no 32º Janeiro de Grandes Espetáculos

Em cartaz nesta quinta (15), show "Mapa de Tempo (Luz e Fé)" celebra a trajetória de João Fênix no Janeiro de Grandes Espetáculos

Cantor e compositor recifense João Fênix (Foto: Divulgação )

O cantor e compositor recifense João Fênix se apresenta nesta quinta-feira (15), às 19h30, no Teatro Capiba (Sesc Casa Amarela), integrando a programação do 32º Janeiro de Grandes Espetáculos, no Recife. Radicado em São Paulo, o artista apresenta o show “Mapa de Tempo (Luz e Fé)”.

Com mais de vinte anos de carreira e oito álbuns lançados, João Fênix se destaca como um dos intérpretes mais expressivos da MPB, reconhecido por sua voz de tenorino, elegância no palco e um repertório que equilibra composições autorais e releituras marcantes.

Em “Mapa de Tempo (Luz e Fé)”, ele revisita canções que atravessam gerações da música brasileira, costuradas por uma interpretação sensível e intensa. O espetáculo reflete suas influências afetivas e musicais, apresentando um artista maduro, consciente de sua trajetória e em constante transformação.

Com direção musical de Paulo Mutti e Jaime Alem – este último também integrando a formação ao vivo – e direção cênica de Jean Wylly, o show ainda conta com a participação especial do cantor pernambucano Tonfil.

Ao longo da carreira, João Fênix tem construído uma obra sofisticada e contemporânea, colaborando com nomes como Guilherme Kastrup, Marcelo Costa e Luiz Otávio, o que consolida sua sonoridade única e profundamente brasileira.