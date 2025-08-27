Priscila Senna, a Musa do brega, celebra 15 anos de carreira com DVD histórico

Gravação de DVD de Priscila Senna. no Marco Zero (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

O Marco Zero se transformou em um verdadeiro altar da música pernambucana com a gravação do DVD que celebra os 15 anos de carreira da cantora Priscila Senna. Entre luzes que dançavam e o som que reverberou no centro do Recife, cada acorde parecia contar histórias de dedicação, sonhos e amor pelo brega, enquanto a artista eternizou sua trajetória diante de um público fervoroso que acompanhou cada passo desta noite histórica.



Entre os convidados especiais, Tayara Andreza, Léo Foguete, Liniker, Manu Bathidão, Pablo, Simone Mendes e as duplas Maiara & Maraisa e Iguinho & Lulinha, que trouxeram um repertório que mescla sucessos consagrados e faixas inéditas. A apresentação ficou por conta da influenciadora pernambucana Gicely Rafaella e do apresentador Lucas Guimarães, que trouxeram carisma e energia ao palco, aproximando o público dos momentos mais marcantes da gravação.



Para Filipe Viana, fã de carteirinha de Priscila Senna, viver essa experiência é especial. “Só nós, fãs, sabemos a importância de estar aqui ao lado da nossa musa, relembrando toda a trajetória que ela construiu. Ela merece tudo de mais incrível”, disse. Já João Herbeth, dono do maior fã-clube da artista, reforçou a emoção da data. “É reviver grandes sucessos, vibrar e se emocionar com esse marco para a história do nosso brega, que ela carrega com orgulho há 15 anos”, afirmou.



Dias antes de subir ao palco, Priscila Senna falou ao Diario de Pernambuco sobre a emoção do momento. “Minha primeira vez aqui foi no carnaval de 2016, a convite de Gaby Amarantos, quando cantei uma música de Reginaldo Rossi. Desde aquele dia, nasceu em mim o sonho de gravar um DVD neste palco. Hoje, estou realizando um dos maiores sonhos da minha carreira”, celebrou.



A cantora pernambucana Tayara Andreza destacou a emoção de fazer parte deste momento histórico e celebrou a alegria de dividir o palco com Priscila Senna. “Foi incrível, fiquei emocionada. Me segurei para não chorar porque a história dela e de tudo o que ela construiu e está construindo é muito linda. E a gente tem uma amizade muito antiga, graças a Deus, e nos reaproximamos agora e desejo tudo de melhor para ela. Ela merece este evento lindo”.



O prefeito João Campos também prestigiou. “É um presente para a cidade a gente poder ter uma artista da nossa terra, que é tão querida aqui e fora e de ter o material gravado, imortalizado no Marco Zero. Parabéns Priscila por ter escolhido o Recife. A gente fica muito feliz em vê-la representando a nossa cidade”, ressalta o gestor municipal.

O palco que recebeu a celebração era, por si só, um espetáculo, com mais de 60 metros de largura, 18 metros de altura e 400 metros quadrados de painéis de LED. Foi o maior já visto na capital pernambucana. A iluminação especial se estendeu por toda a área do evento. A gravação marcou uma noite histórica, consolidando Priscila Senna como um dos grandes nomes do brega pernambucano.