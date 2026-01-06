Festivais de verão esquentam finais de semana de janeiro com Safadão, Filipe Ret e mais

Safadão, Filipe Ret, Alceu Valença e Priscila Senna são algumas das atrações nos principais festivais de verão do estado (Fotos: Kaio Cads, Allan Rodrigues e Raul Bittencourt)

O verão em Pernambuco consolida-se não apenas pelo clima, mas como uma temporada agitada de eventos musicais no estado. Ao longo de janeiro, uma sequência de festivais reafirma o Litoral Sul e a Região Metropolitana do Recife como pólos de atração turística e cultural. Entre os nomes que ditam o ritmo da estação estão o Verão Tamandaré, o Verão Parador, o WeDo Na Praia, o Festival da Buscada e a edição de verão do Festival Pernambuco Meu País. Indo de Tamandaré a São José da Coroa Grande, preparamos um guia com tudo sobre os festivais que vão comandar que vão marcar a trilha sonora dos dias (e as noites) mais quentes do ano.

Verão Tamandaré (10/01)

Um dos destinos mais cobiçados do Nordeste, Tamandaré recebe no próximo sábado, a partir das 17h, o festival que leva seu nome. O Verão Tamandaré, que se aproveita do cenário paradisíaco e do pôr do sol, tem na sua programação alguns dos principais nomes da música nordestina, como Wesley Safadão, Pablo, Natanzinho Lima, Rey Vaqueiro e Priscila Senna. Ingressos estão à venda em terceiro lote, pelo site Evenyx, em três modalidades: inteira, a R$ 320; social, a R$ 170 (mediante a doação de 1kg de alimento não perecível); e meia-entrada, a R$ 160, válida para estudantes.



WeDo Na Praia (10/01)

O WeDo Na Praia, que acontece na Praia de Maracaípe, em Ipojuca, também concentra sua energia no sábado. A festa reúne grandes nomes do forró e do piseiro, como Wesley Safadão, Xand Avião, Natanzinho Lima e Hen Freitas. Resta apenas o ingresso Individual com Open Bar (R$ 480) à venda pelo site Ticket Simples. Entradas adquiridas online poderão ser retiradas em pontos físicos nos shoppings RioMar e Boa Vista, ou diretamente na bilheteria do evento no dia, a partir da abertura dos portões. A retirada exige apresentação de documento de identidade com foto do titular da compra.



Verão Parador (11/01)

O domingo será de samba e pagode no Recife Antigo com o Verão Parador. O evento, que também acontecerá no dia 25, começa às 16h no Parador, tendo na estreia as atrações Thiago Soares, Yan e Fabinho, que prometem misturar canções autorais e clássicos do gênero. Os ingressos estão em seu primeiro lote, com três opções à venda no site Bilheteria Digital. A Área VIP custa R$ 90. Há também a Área VIP Social, por R$ 100, que exige a entrega de 1kg de alimento não perecível, e o Open Beer, no valor de R$ 220, que garante open bar de cerveja e é restrito a maiores de 18 anos.

Festival da Buscada (14 a 18/01)

O tradicional Festival da Buscada, uma celebração que reúne cultura, gastronomia, fé e música, chega à sua nova edição entre os dias 14 e 18 no Pátio de Eventos de Itapissuma. Com entrada gratuita, o evento oferece um line-up diversificado a cada noite. A abertura, no dia 14, será com Priscila Senna. O pagode toma conta do dia 15 com Sorriso Maroto e Joelma, enquanto o dia 16 apresenta Duas Paixões e Marcia Felipe. No dia 17, sobem ao palco Rainhas da Farra, Forró das Estrelas, Taty Girl e Raphaela Santos. O encerramento, no dia 18, promete agitação com o rap de Filipe Ret e o forró de Heitor Costa e Thales Play.



Festival Pernambuco Meu País Verão (16 a 18/01 / 30/01 a 01/02)

Após sua estreia em dezembro, o Festival Pernambuco Meu País Verão segue expandindo seu circuito gratuito. A primeira parada será em São José da Coroa entre os dias 16 a 18. O ponto alto é o Grande Encontro com Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo, ao lado de atrações como Nena Queiroga, José Augusto, Zezo, Timbalada, Alexandre Pires e Ferrugem. Na sequência, o festival vai para Itamaracá, de 30 de janeiro a 1º de fevereiro, com a presença da rainha Lia de Itamaracá e shows de Thiaguinho, Natanzinho Lima, Gaby Amarantos, Raphaela Santos, Araketu, É o Tchan, Almir Rouche e Xanddy Harmonia.

