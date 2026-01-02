Filha de Tommy Lee Jones, Victoria Jones é encontrada morta aos 34 anos

Notícia foi confirmada por um porta-voz do corpo de bombeiros de São Francisco

Victoria Jones e seu pai, o ator Tommy Lee Jones (Kazuhiro Nogi/AFP)

Victoria Jones, filha do ator Tommy Lee Jones, foi encontrada morta em um hotel em São Francisco, nos Estados Unidos, aos 34 anos. A causa da morte ainda não foi revelada. A informação foi primeiro divulgada pelo portal TMZ. Segundo o jornal The Guardian, a notícia foi confirmada por um porta-voz do corpo de bombeiros de São Francisco.

Victoria foi encontrada inconsciente no corredor do hotel Fairmont, nas primeiras horas do dia de Ano Novo, em 1º de janeiro. Paramédicos foram chamados às 2h52 da manhã e constataram o óbito no local. Em seguida, a polícia e o instituto legista assumiram o caso.

Quem foi Victoria Jones

Victoria, assim como o pai, era atriz. Ela começou na infância e chegou a trabalhar com o Tommy Lee Jones em filmes como Homens de Preto II e Três Enterros, dirigido por ele. Também esteve na série de One Tree Hill. Ela foi fruto do relacionamento de Tommy Lee, 79, com sua segunda esposa, Kimberlea Cloughley. Eles também tem um filho mais velho, Austin, de 43 anos.