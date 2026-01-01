Com 1,5 milhão de pessoas, Virada do Recife bate recorde de público
Wesley Safadão, Alceu Valença e Matheus & Kauan foram as principais atrações do encerramento, que teve áreas gratuitas e pagas lotadas
Publicado: 01/01/2026 às 14:44
Orla do Pina recebeu 1,5 milhão de pessoas (Foto: Kaio Cads/Divulgação)
Com um público total estimado em 1,5 milhão de pessoas ao longo dos três dias, a Virada do Recife encerrou mais uma edição. Apenas na quarta-feira (31), 800 mil pessoas ocuparam a orla para receber o novo ano.
Segundo a organização, o número representa um recorde de público para o novo formato do Réveillon da capital pernambucana, que é realizado desde o ano de 2023.
O evento, que ocorreu ao longo de três dias, reuniu na passagem nomes como Alceu Valença e Wesley Safadão, que atraíram 800 mil pessoas ao palco montado na Praia do Pina.
A contagem regressiva para o Ano Novo, liderada por Safadão, coroou com grande estilo o calendário oficial da festa. Além do espaço gratuito, a opção paga (Lounge Virada) também registrou lotação total.