Filme "O Agente Secreto" vence prêmio no Critics Choice 2026

O Agente Secreto vence prêmio no Critics Choice 2026 (Foto: Divulgação)

O longa brasileiro “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi o vencedor do prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira no Critics Choice Awards 2026. O resultado foi divulgado na noite deste domingo (4), durante a cerimônia da premiação.

Além do reconhecimento ao filme, o ator Wagner Moura, protagonista da produção, disputa o troféu de Melhor Ator por sua atuação no longa. Ele também esteve entre os indicados na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada, pelo trabalho em “Ladrões de Drogas”, mas o prêmio ficou com Owen Cooper, pela série “Adolescência”.

Na categoria de Melhor Ator, Wagner Moura concorre com Timothée Chalamet, indicado por “Marty Supreme”, Leonardo DiCaprio, por “Uma Batalha Após a Outra”, Michael B. Jordan, por “Pecadores”, e Ethan Hawke, por “Blue Moon”.

Já na disputa de Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada, além de Owen Cooper, também estavam indicados Nick Offerman (“Death by Lightning”), Michael Peña (“All Her Fault”), Ashley Walters (“Adolescência”) e Ramy Youssef (“Mountainhead”).

“O Agente Secreto” garantiu o prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira ao superar produções como “Foi Apenas um Acidente”, “A Garota Canhota”, “No Other Choice”, “Sirat” e “Belén”.

Organizado pela Associação dos Críticos de Cinema dos Estados Unidos (BFCA), o Critics Choice Awards é considerado um dos principais indicadores da corrida pelo Oscar. A cerimônia do Oscar 2026 está marcada para o dia 15 de março.