Réveillon em Jaboatão dos Guararapes registra mais de 600 mil pessoas e poucas ocorrências

Mais de 600 mil pessoas compareceram ao Réveillon da Gente, em Jaboatão dos Guararapes, com apenas 4 ocorrências policiais

O Réveillon da Gente, de Jaboatão dos Guararapes, teve início no domingo (28). (Edilson Júnior/Divulgação)

A virada do ano em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, foi considerada tranquila pela prefeitura. Ao longo de cinco dias, a festa atraiu mais de 600 mil pessoas entre a orla de Candeias e o Jaboatão Centro, segundo estimativa oficial.

No dia 31, a programação musical contou com Alisson Príncipe, Nena Queiroga, Priscila Senna, Conde Só Brega e Lucy Alves. O ponto alto foi um espetáculo pirotécnico de dez minutos no Jaboatão Centro, realizado com fogos de estampido reduzido.

Durante todos os dias, a polícia só registrou quatro ocorrências na orla e nenhuma no Centro. Os problemas incluíram uma briga, posse de drogas, descumprimento de medida protetiva e apreensão de um celular roubado. Em todos os casos, os envolvidos foram autuados.

O atendimento médico foi acionado 47 vezes nos postos da orla e da Casa da Cultura, com apenas três remoções para hospitais. A maioria foi de casos simples.

Além disso, a prefeitura implantou uma força-tarefa com cerca de 80 agentes, executando serviços de capinação, raspagem de linha d’água, pintura de meio-fio, catação e outras ações de zeladoria.

Entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, aproximadamente 180 agentes atuaram diretamente na limpeza do pré e pós-evento, divididos em turnos estratégicos, garantindo a rápida recomposição dos espaços públicos.

Ao final dos quatro dias de programação do Réveillon, incluindo o Culto de Ação de Graças realizado no dia 1º de janeiro, foram recolhidas 48 toneladas de resíduos. O volume poderia ter sido maior não fosse a atuação da coleta seletiva, que retirou materiais recicláveis gerados durante o evento, contribuindo para a sustentabilidade e a redução do impacto ambiental.