Réveillon em Olinda reúne 15 mil pessoas na Praia do Quartel

A queima de fogos, com duração de 20 minutos, foi o ponto alto da programação que incluiu shows de Junior Santos, Sheldon, Boa Ousadia e da banda 7K

Réveillon em Olinda (Foto: Arquimedes Santos)

O Réveillon em Olinda teve comemorações em quatro pontos diferentes da cidade na última quarta-feira (31). A Praia do Quartel concentrou o maior público, com cerca de 15 mil pessoas, enquanto o trecho da Ilha da Amizade, Colégio DOM e Alto da Conquista também receberam celebrações.

No palco, o público foi aquecido por nomes como Júnior Santos, 7K, Sheldon e Boa Ousadia, que mantiveram a energia alta ao longo da espera pela virada. O ponto alto, como de costume, foi a queima de fogos, que iluminou o céu por 20 minutos diante da multidão reunida na areia.

O impacto do evento em Olinda foi sentido no setor de hospedagem, que registrou uma ocupação hoteleira de aproximadamente 80%.

