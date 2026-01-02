Réveillon em Olinda reúne 15 mil pessoas na Praia do Quartel
A queima de fogos, com duração de 20 minutos, foi o ponto alto da programação que incluiu shows de Junior Santos, Sheldon, Boa Ousadia e da banda 7K
Publicado: 02/01/2026 às 16:15
Réveillon em Olinda (Foto: Arquimedes Santos)
O Réveillon em Olinda teve comemorações em quatro pontos diferentes da cidade na última quarta-feira (31). A Praia do Quartel concentrou o maior público, com cerca de 15 mil pessoas, enquanto o trecho da Ilha da Amizade, Colégio DOM e Alto da Conquista também receberam celebrações.
- Turistas agredidos em Porto de Galinhas afirmam que episódio "não representa Pernambuco"
- Réveillon 2026: SDS-PE não registra mortes nem arrastões; três foragidos são presos com reconhecimento facial
- Com 1,5 milhão de pessoas, Virada do Recife bate recorde de público
- Primeiro nascimento de 2026 no Recife aconteceu na Maternidade Barros Lima
No palco, o público foi aquecido por nomes como Júnior Santos, 7K, Sheldon e Boa Ousadia, que mantiveram a energia alta ao longo da espera pela virada. O ponto alto, como de costume, foi a queima de fogos, que iluminou o céu por 20 minutos diante da multidão reunida na areia.
O impacto do evento em Olinda foi sentido no setor de hospedagem, que registrou uma ocupação hoteleira de aproximadamente 80%.