Confira o que funcionará no Grande Recife nos primeiros dias de 2026

Veja os principais serviços de cidades do Grande Recife que estarão funcionando nesta quinta (1º) e sexta (2)

As lojas do Centro do Recife e dos shoppings centers da Região Metropolitana estarão fechadas nesta quinta-feira (1º), (Foto: Tarciso Augusto/Arquivo DP)

Muitas cidades do Grande Recife decretaram ponto facultativo nesta sexta-feira (2), data seguinte ao feriado do Dia da Fraternidade Universal, celebrado no dia 1º de janeiro de 2026. Diante disso, o Diario de Pernambuco reuniu os horários de funcionamento de serviços de alguns municípios.

As sedes administrativas das cidades do Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes estarão fechadas nos dias 1º e 2 de janeiro, retomando suas atividades a partir de segunda-feira (5). Apesar disso, os serviços essenciais funcionarão normalmente.

Com relação ao comércio, as lojas do Centro do Recife e dos shoppings centers da Região Metropolitana estarão fechadas nesta quinta-feira (1º), segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife). Já a decisão de funcionamento das praças de alimentação e de outros serviços irá variar de acordo com a escolha de cada proprietário.

Confira o funcionamento de serviços de cidades do Grande Recife:

RECIFE

Saúde

No Recife, as policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto) funcionarão 24 horas por dia. Esse também será o regime adotado nas policlínicas e maternidades Professor Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Professor Arnaldo Marques (Ibura), assim como os hospitais pediátricos Maria Cravo Gama (Areias) e Helena Moura (Tamarineira).

O Hospital da Mulher do Recife (Curado) também estará aberto nesta quinta (1º) para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas.

O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, anexo ao hospital, realizará atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero vítimas de violência, com funcionamento normal nesta sexta (2).

Vigilância Ambiental

O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento de emergências envolvendo animais que apresentam risco à saúde pública, podendo ser acionado das 8h às 17h, por meio do telefone (81) 3355-7712.

Vacinação

Os Centros de Vacinação dos Shoppings Boa Vista, Riomar e Recife estarão abertos nesta sexta (2) e sábado (3) para atualização da caderneta de vacinação e aplicação de imunizantes contra Covid-19 e Influenza, com atendimentos das 9h às 19h. No domingo (4), o funcionamento será das 11h às 19h no Shopping Boa Vista, e das 12h às 19h no Riomar e no Recife.

Atividades de prevenção

Haverá também a primeira edição de 2026 do PrEPara a Prevenção!, que acontecerá no SAE Lessa de Andrade (Estr. dos Remédios, 2416 - Madalena), das 8h às 17h. Essa ação da Prefeitura do Recife oferta testagem rápida para ISTs, preservativos, investimentos e profilaxia PrEP, sem necessidade de agendamento.

Assistência social

Os serviços ofertados nos Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, além do Centro Popinho, Abrigo Noturno Irmã Dulce, Casas de Acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS), irão funcionar normalmente nesta quinta (1º).

Já a Cozinha Comunitária Gurupé estará fechada nesta quinta (1º), retornando o funcionamento na sexta (2).

Estarão fechados nesta quinta (1º) e sexta (2) o Centro Arrecifes da Cidadania, o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CRESAN), o Banco de Alimentos do Recife, a sala da Política sobre Drogas (no térreo da Prefeitura), os CRAS, os CREAS, a Central do Cadastro Único, os Centros POP e o Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua.

Já o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves e o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ estarão fechados nestes primeiros dois dias de 2026.

Praia sem Barreiras

O programa Praia sem Barreiras, destinado às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, não funcionará no primeiro dia de 2026, retomando suas atividades nesta sexta (2).

O Praia Sem Barreiras oferece banho de mar assistido, utilizando cadeiras de rodas anfíbias e esteiras removíveis que facilitam o acesso à areia e ao mar. A iniciativa ocorre das 8h às 13h, na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso, sem a necessidade de agendamento prévio. Vale ressaltar que a atividade pode ser suspensa em caso de chuva intensa ou maré alta.

Cultura

O Paço do Frevo estará de portas fechadas no dia 1º de janeiro. Nos demais dias, o público pode visitar a casa do Frevo no Recife de terça a sexta, das 10h às 17h; e sábados e domingos, das 11h às 18h. Já o Museu da Cidade ficará fechado nesta quinta (1º) e sexta (2).

Parque das esculturas

O Parque das Esculturas estará fechado no dia 1º de janeiro, retomando suas visitas no dia 2 de janeiro.

Hospital Veterinário do Recife

O Hospital Veterinário do Recife estará fechado nesta quinta (1º). O funcionamento normal retornará nesta sexta (2), das 7h e 17h.

Academias Recife

Todas as 29 unidades das Academias Recife totalmente fechadas no dia 1º de janeiro, retomando seu funcionamento normal em todos os turnos no dia 2 de janeiro.

Mercados e Feiras

Os mercados públicos e feiras livres do Recife não funcionarão nesta quinta (1º).

Atividades para Mulher

A maioria dos equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife estarão fechados até o domingo (4), com exceção do Centro de Referência Clarice Lispector, localizado na Rua Dr. Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro - funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana e do Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector, situado na Av. Recife, 700, em Areias, estará aberto todos os dias das 7h às 19h. Os demais serviços da Secretaria da Mulher serão retomados normalmente no dia 5 de janeiro.

Trânsito

Os serviços de monitoramento de tráfego e fiscalização da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), que é prestado pelos agentes de trânsito, funcionarão normalmente, assim como o teleatendimento 24 horas, por meio do qual a população pode acionar o CTTU gratuitamente pelo número 0800.081.1078.

O atendimento presencial na sede autarquia será retomado na segunda (5), das 8h às 13h, mediante agendamento prévio pelo site cttu.recife.pe.gov.br .

Procon Recife

Não haverá expediente até o dia 4 de janeiro, porém os canais digitais www.procon.recife.pe.gov.br e e-mail [email protected] estarão disponíveis para registro de reclamações, denúncias e reclamações. Os demais serviços serão retomados normalmente no dia 5 de janeiro, das 08h às 16h.

OLINDA

A Prefeitura de Olinda também definiu que não haverá expediente nos órgãos da sede municipal por causa do decreto que instituiu ponto facultativo nas repartições públicas no dia 2 de janeiro de 2026, em razão do feriado nacional da Confraternização Universal (1º de janeiro). Apesar disso, o ponto facultativo não se aplica aos serviços essenciais, que seguem operando normalmente.

Saúde

Os atendimentos de urgência e emergência funcionam 24 horas, em regime de plantão, no SPA de Peixinhos e na UPA de Rio Doce.

Mercados públicos

Mercado de Peixinhos

1º de Janeiro (feriado): das 6h às 12h;

Sexta (2): das 6h às 18h.

Mercado de Sítio Novo

1º de janeiro: das 6h às 13h;

Sexta (2) : das 6h às 18h.

Coleta de lixo e limpeza urbana

A coleta de lixo ocorre normalmente nos dias úteis e no sábado. No feriado, o serviço será realizado com 20% da capacidade; Já a limpeza urbana seguirá nos dias habituais;

Com relação ao Sítio Histórico e a orla da cidade, haverá variação especial no dia 1º de janeiro. A Prefeitura de Olinda orienta que a população se programe com antecedência.

JABOATÃO DOS GUARARAPES

Em Jaboatão dos Guararapes, os serviços administrativos no Palácio da Batalha, em Prazeres, e no Complexo Administrativo, em Jardim Jordão, não terão atendimento ao público nesta quinta (1º) e sexta (2).

Saúde

Os postos de saúde e policlínicas estarão fechados nesta quinta (1º) e sexta (2), só retornando o funcionamento na segunda (5).

Os serviços de urgência e emergência permanecerão funcionando de forma essencial 24 horas, no Centro de Parto Normal Rita Barradas (Sucupira);UPA Municipal Sotave (Prazeres); e nas redes conveniadas do município, como a Maternidade do Hospital Guararapes (Prazeres): emergência clínica do Instituto Ricardo Selva (Cavaleiro) e o Hospital Memorial Jaboatão (Engenho Velho).

Feiras livre e mercados públicos

As feiras livres e os mercados públicos estarão fechados no primeiro dia de 2026. As atividades retornam ao horário normal, das 6h às 18h, a partir do dia 2 de janeiro.

Escolas

Todas as escolas municipais irão retomar as atividades administrativas a partir de segunda (5) e seguirá durante todo o mês de janeiro.

Defesa Civil e Procon

Os atendimentos da Defesa Civil e do Procon do município funcionarão via telefone. As solicitações para a Defesa Civil de Jaboatão podem ser feitas pelo 0800 281 2099 ou via WhatsApp: (81) 99195-6655. Já o atendimento do Procon acontecerá via WhatsApp pelo (81) 97323-7953, com orientações e agendamento de fiscalizações caso for necessário.