Réveillon 2026: SDS-PE não registra mortes nem arrastões; três foragidos são presos com reconhecimento facial

Segundo a SDS-PE, também não houve registros de roubos a ônibus, porte ilegal de armas ou crimes violentos letais nos polos do Recife, Jaboatão, Olinda e Ipojuca. 145 ocorrências, em sua maioria relacionadas a furtos, foram contabilizadas

Durante toda a Operação Réveillon 2026, realizada entre o dia 27 de dezembro até a quinta-feira (1°), foram empregados 4.538 postos de trabalho (Foto: Divulgação / SDS-PE)

As festas de Ano-Novo, celebradas nos polos Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Ipojuca, não registraram homicídios e nem ocorrências envolvendo arrastões, segundo dados do balanço da Operação Réveillon 2026, divulgados pela Secretaria Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE).

Conforme o balanço, disponibilizado nesta quinta-feira (1º), o uso de tecnologia de reconhecimento facial, considerado pela SDS-PE como um dos principais diferenciais da operação, possibilitou a captura de três homens foragidos da Justiça durante os festejos realizados na Praia do Pina, na Zona Sul de Recife. Todos os indivíduos foram encaminhados ao Sistema Prisional do Estado.

Ainda de acordo com a SDS-PE, não houve registros de roubos a ônibus, porte ilegal de armas ou crimes violentos letais nos polos de celebração. Foram contabilizadas 145 ocorrências, em sua maioria relacionadas a furtos a transeuntes. Apesar desse quantitativo, a SDS-PE afirma que não foram registradas nenhuma ocorrência de maior gravidade durante o período festivo.

"Mais uma vez, as forças de segurança pública do Estado garantiram o sucesso dos eventos e a segurança dos moradores e turistas que celebraram a chegada do Ano-Novo nas orlas da Região Metropolitana. O planejamento estratégico e a atuação integrada resultaram em um saldo bastante positivo, com ocorrências de menor potencial ofensivo e sem gravidade", destacou a secretária de Defesa Social, em exercício, Mariana Cavalcanti.

Detalhes da Operação Réveillon 2026

Durante toda a Operação Réveillon 2026, realizada entre o dia 27 de dezembro até a quinta-feira (1°), foram empregados 4.538 postos de trabalho, envolvendo Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Grupamento Tático Aéreo (GTA) e áreas estratégicas da SDS-PE.

O Grupamento Tático Aéreo (GTA) concentrou suas operações em Recife e Jaboatão, com o emprego de duas equipes de drones, dois aviões para missões aeromédicas e quatro helicópteros de policiamento aéreo.

Ainda conforme a SDS-PE, que investiu aproximadamente meio milhão de reais em extras operacionais, as câmeras da Plataforma de Observação Elevada (POE), o videomonitoramento das vias públicas em Boa Viagem, no Recife, e em Jaboatão dos Guararapes, além do envio de alertas por meio do Programa Alerta Celular, tiveram um papel fundamental, pois ampliou a capacidade de resposta das forças de segurança.

