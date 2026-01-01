Primeiro nascimento de 2026 no Recife aconteceu na Maternidade Barros Lima

Álvaro Manoel Rodrigues Martins, nasceu 24 minutos após a virada para 2026 no Recife (Foto: Divulgação/ Sesau)

O primeiro nascimento registrado em 2026 na rede municipal de saúde do Recife ocorreu à 0h24 do dia 1º de janeiro, na Maternidade Barros Lima, localizada no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte da capital. O bebê, Álvaro Manoel Rodrigues Martins, nasceu 24 minutos após a virada do ano.

Álvaro nasceu com 3.230 gramas e 50 centímetros. Ele é filho de Brenda Karolayne Rodrigues e Silva, de 25 anos, moradora do município de São José do Egito, no Sertão de Pernambuco. Este é o primeiro filho dela.

A Maternidade Barros Lima faz parte da rede municipal de atenção obstétrica do Recife, que também inclui as maternidades Arnaldo Marques, no Ibura, e Professor Bandeira Filho, em Afogados, além do Hospital da Mulher do Recife, no Curado. Segundo a gestão municipal, juntas, as unidades realizam mais de 1.200 partos por mês, incluindo atendimentos de baixo e alto risco.

De acordo com dados da rede municipal, a maioria dos partos realizados é do tipo normal, e uma grande parcela das gestantes atendidas é oriunda de outros municípios do estado.