Janeiro de Grandes Espetáculos inclui cinema em sua programação a partir de 2026

O Janeiro de Grandes Espetáculos (JGE), um dos mais longevos festivais culturais do país, inaugura uma nova tradição em sua 32ª edição. Pela primeira vez, o cinema será incorporado como linguagem artística permanente na sua programação, com sessões de curta-metragens no Cinema São Luiz, incluindo Recife Frio, do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho.

Sob o tema Da Lama ao Palco, a edição de 2026 presta homenagem a Chico Science, ícone do Manguebeat, que celebraria 60 anos. O festival ocorrerá entre 7 de janeiro e 4 de fevereiro, ocupando palcos, espaços públicos e centros culturais na capital pernambucana e se estendendo aos municípios de Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, Goiana e Limoeiro.

Com uma curadoria que valoriza a produção local, 95% dos mais de 100 espetáculos programados são de grupos pernambucanos, abrangendo teatro adulto e infantil, música, dança, circo e, agora, cinema. A programação também inclui montagens de outros estados, como Distrito Federal, Rio de Janeiro, Alagos e São Paulo, e de países como Argentina, Portugal e Eslováquia.

Além das apresentações artísticas, o JGE oferece uma agenda paralela com oficinas, lançamento de livros, residência artística e leituras dramatizadas. Os ingressos, com preços entre R$ 10 e R$ 140, já estão à venda na plataforma Sympla, e há também opções gratuitas mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Confira a seguir um resumo da programação, que pode ser conferida na íntegra em janeirodegrandesespetaculos.com

Teatro

Como de costume, o teatro será a linguagem que falará mais alto na programação do festival. Ao todo, 47 peças adultas e 14 montagens infantis. Entre os destaques, está a estreia do espetáculo “Auto da Compadecida - Uma Farsa Modernesca”, dos diretores recifenses Eron Villar e Célio Pontes.

Cinema

Quatro curtas darão as boas-vindas à linguagem no festival, sendo uma estreia: Sim ou Não?, primeira ficção do diretor Tiago Leitão. Também em exibição Recife Frio, de Kleber Mendonça Filho; Recife de Dentro pra Fora, de Katia Mesel; e O Mundo é uma Cabeça, de Bidu Queiroz e Cláudio Barroso. A sessão será dia 2 de fevereiro, com entrada mediante 1 kg de alimento.



Cenas Curtas

Repetindo o sucesso do ano passado, a Mostra Janeiro de Cenas Curtas voltará a ocupar o Teatro Barreto Júnior, entre os dias 16 e 18 de janeiro, para assegurar palco e visibilidade para atores e autores estreantes da cidade, abrindo alas para um futuro cada dia mais cênico na capital pernambucana.

Ao todo, serão apresentadas 27 cenas, cada uma com oito a quinze minutos de duração e as mais diversas temáticas e estilos, da tragédia à comédia. Para garantir mais que audiência aos iniciantes, o Janeiro premiará os três melhores trabalhos apresentados na mostra e entregará troféus para a melhor direção e para as melhores atuações, nas categorias masculina e feminina.



Homenageados

O festival celebrará nesta 32ª edição José Mário Austragésilo e Severino Florêncio, do teatro; Mestra Nice, da dança; a Escola Pernambucana de Circo e seu importante trabalho de formação, da linguagem circense; e Rose Mary Martins, na ópera. Completa a lista, na categoria música, o Maestro Duda, um dos maiores compositores, arranjadores e instrumentistas do nosso frevo, pelo conjunto de sua obra.