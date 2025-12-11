Oswaldo Montenegro apresenta turnê 'O Melhor da Vida' em Olinda

Espetáculo acontece neste sábado (13), no Teatro Guararapes, e reúne poesia, tecnologia e dueto virtual com Gonzaguinha

Oswaldo Montenegro se apresenta neste sábado (13), em Olinda (Dani Santos)

O cantor e compositor Oswaldo Montenegro traz a turnê “O melhor da vida ainda vai acontecer” para o Teatro Guararapes, em Olinda, neste sábado (13), às 21h. A apresentação combina tecnologia, poesia e repertório afetivo em uma proposta imersiva que já percorreu o país. Os ingressos estão disponíveis, com opções solidárias mediante doação de alimento.

O espetáculo destaca a interação do artista com painéis em LED, que ampliam a experiência visual e criam novas camadas para canções clássicas. Montenegro alterna momentos ao violão e ao piano, explorando diferentes linguagens para revisitar composições que marcaram sua carreira.

Entre as surpresas da turnê está o dueto virtual com Gonzaguinha em “Segue”, número que tem emocionado o público por reunir dois nomes fundamentais da música brasileira em cena. O repertório ainda inclui sucessos e a faixa-título, que reforça o clima de otimismo do projeto.

No palco, o artista estará acompanhado por Madalena Salles (flauta) e Alexandre Meu Rei (multi-instrumentista), sob direção de Sérgio Chiavazzoli. A proposta é transformar a música em uma experiência sensorial, unindo elementos cênicos e afetivos em uma despedida especial da turnê em terras pernambucanas.