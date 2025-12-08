'Não sabia que as três indicações ao Globo de Ouro são um recorde brasileiro', diz Kleber Mendonça Filho

'O Agente Secreto', dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi indicado a Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa. Wagner Moura concorre como Melhor Ator em Filme de Drama

"O Agente Secreto" foi indicado a duas categorias no Critics Choice Awards (Foto: Victor Juca/Divulgação)

O filme 'O Agente Secreto', do diretor Kleber Mendonça Filho, foi indicado ao Globo de Ouro 2026 em três categorias: Melhor Ator em Filme de Drama (Wagner Moura), Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não Inglesa. Nesta segunda-feira (8), Mendonça mostrou surpresa ao dizer que 'não sabia que esse era um recorde no país'.

"Não sabia que as três indicações ao Globo de Ouro são recorde brasileiro. Obrigado [ao público] por me avisar e um abraço enorme pra toda a equipe inacreditável que fez O Agente Secreto", escreveu o diretor em sua conta oficial no Instagram.









Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Kleber Mendonça Filho (@kleber_mendonca_filho)

Ambientado no Recife dos anos 1970, Wagner Moura interpreta Marcelo, um professor universitário que volta para a capital pernambucana buscando fugir de seu passado misterioso e reencontrar o filho.

Prêmios já conquistados

O Agente Secreto” já soma 31 prêmios em sua campanha rumo ao Oscar. A produção vem sendo reconhecida em diferentes países, incluindo o Arts and Entertainment Critics Award, no Chile, o Festival Internacional de Cinema Latino-Americano de Biarritz, na França, o Festival de Cinema de Hamburgo, na Alemanha, o Festival de Cinema de Jerusalém, em Israel, além do National Board of Review, nos Estados Unidos, entre outros.

Wagner Moura também vem ganhando destaque: ele foi eleito Melhor Ator pelo Círculo de Críticos de Cinema de Nova York, que ainda premiou o filme como Melhor Produção Internacional. Já Kleber Mendonça Filho recebeu o troféu de Melhor Diretor de Filme e TV Latinos no Critics Choice Awards – Celebration of Cinema & Television.