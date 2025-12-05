Vanessa da Matta chega ao Recife com novo show que vai do reggae ao jazz

Neste sábado (6), Vanessa da Mata apresenta o show do disco "Todas Elas", que acontece no Teatro Guararapes, no Grande Recife. O trabalho é seu 11º álbum de estúdio e explora a complexidade feminina.

Cantora Vanessa da Mata (Foto: Mariana Oliver/Divulgação)

Basta citar Vanessa da Mata para que a mente comece a tocar: “Se você quiser, eu vou te dar um amor desses de cinema…”, clássico refrão de "Ai, Ai, Ai". Ou, para não ir tão longe, há o aclamado álbum "Amor Doce", que lhe rendeu uma indicação ao Grammy Latino no ano passado. Entre um marco histórico e outro, sua voz, sempre presente nas rádios, playlists e nos palcos, agora ressoa mais potente com um novo repertório. Olinda recebe a artista mato-grossense neste sábado (6), no Teatro Guararapes, às 21h, para o show do álbum "Todas Elas".

Em seu 11º disco de estúdio, Vanessa da Mata mergulha na complexidade feminina para explorar as diversas mulheres que convivem dentro dela. "Eu exponho nas músicas as minhas facetas e os meus momentos", afirma a cantora em conversa exclusiva com o Viver. O projeto, composto por 11 canções autorais, navega por influências que vão do reggae ao jazz e traz participações de peso, incluindo João Gomes, Robert Glasper e Jota.Pê. “Todas essas colaborações enriquecem o resultado final do álbum", avalia.

Por sua natureza, o trabalho conversa com ouvintes de todos os gêneros, mas sua essência íntima aponta para uma conexão naturalmente mais forte com o público feminino, que promete se potencializar ao vivo. “É um álbum que poderia contar a histórias de várias mulheres, por isso sempre acontece uma identificação pelas pessoas presentes nas plateias dos meus shows”, ressalta. Tal premissa se cristaliza em "Esperança", que celebra a maturidade feminina ao trocar a ideia de posse amorosa pela busca consciente de incentivo, renovação e liberdade

Ao explorar as diferentes Vanessas que a compõem, está presente uma que pratica o candomblé, se identifica como negra e protesta contra a intolerância religiosa na faixa "Eu Te Apoio Em Sua Fé". “É uma canção que as pessoas estão prestando pouca atenção e que merece muito mais destaque”, afirma. “A música sempre foi um veículo enorme para lutar contra as injustiças, os preconceitos e o racismo”, enfatiza ela.

Gravado logo após o musical sobre Clara Nunes, no qual Vanessa da Mata experimentou a dramaturgia pela primeira vez, o trabalho resulta de uma preparação que a cantora considera única. “O show 'Todas Elas' não se compara aos meus anteriores porque existe um amadurecimento vocal que é nítido”, classifica. Sendo assim, quem for ao Guararapes escutará timbres mais profundos, agudos inéditos e nuances de canto lírico. “São coisas que eu não fazia antes”, destaca.

O resultado é uma artista que o público já conhece, porém vista através de uma lente mais nítida e poderosa. Em solo pernambucano, a expectativa é que essa voz se transforme em um coro multiplicado pelos milhares que a aguardam do outro lado do palco. “É um público que sempre me recebe de maneira muito calorosa. Vai ser uma noite para celebrar a composição e a música brasileira”, garante Vanessa.