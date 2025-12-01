Djavan traz turnê de 50 anos de carreira ao Classic Hall em 2026
Turnê 'Djavanear 50 Anos. Só Sucessos' chega à Olinda em outubro do ano que vem, com show marcado para o Classic Hall; ingressos serão comercializados em breve
Publicado: 01/12/2025 às 17:40
'Improviso' é o 26º álbum de Djavan (Foto: Mar + Vin / Divulgação)
A celebração das cinco décadas de carreira do cantor e compositor Djavan, uma das vozes mais emblemáticas da música popular brasileira, terá seu ponto final em Pernambuco. A turnê "Djavanear 50 Anos. Só Sucessos", que percorrerá o país a partir de maio de 2026, encerrará sua jornada no estado no dia 31 de outubro de 2026. O espetáculo acontecerá no Classic Hall, em Olinda, com início do show às 21h.
A venda de ingressos já está em andamento no site da Ticketmaster. A pré-venda exclusiva para clientes Banco do Brasil começou nesta segunda-feira (1º), enquanto a comercialização para o público geral será iniciada na próxima quarta (3).
Foi para cá que o artista se mudou no início dos anos 1970, passando um ano e meio após deixar Maceió para fugir dos estudos na Academia Militar das Agulhas Negras. “Tenho um carinho enorme por Recife,, não apenas por ser nordestino, mas por já ter feito parte da minha vida. Levo essa cidade na alma”, disse o cantor, em entrevista recente ao Diario de Pernambuco.
A turnê, anunciada para comemorar o cinquentenário artístico de Djavan promete um repertório integralmente dedicado aos maiores sucessos do alagoano. O cantor percorrerá estádios e arenas pelo Brasil com uma seleção de pelo menos 25 canções que atravessam sua vasta discografia, incluindo clássicos consagrados como Sina, Oceano, Um Amor Puro, Se..., Eu Te Devoro, Samurai, Flor de Lis e Açaí.
A jornada nacional terá início em 9 de maio de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo. Além da capital paulista e de Olinda, outras nove cidades já estão confirmadas no roteiro: Salvador, Fortaleza, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis, Belém e Maceió.