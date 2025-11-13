° / °
Viver
GRAMMY LATINO

João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê ganham Grammy Latino por álbum 'Dominguinho'

Uma gravação do momento do anúncio mostra a emoção do trio ao saber da vitória.

Diario de Pernambuco

Publicado: 13/11/2025 às 19:45

Seguir no Google News Seguir

Jota.pe, João Gomes and Mestrinho se apresentando no Grammy Latino./ Getty Images via AFP

Jota.pe, João Gomes and Mestrinho se apresentando no Grammy Latino. ( Getty Images via AFP)

Ao lado de Mestrinho e Jota.Pê, o pernambucano João Gomes ganhou, nesta quinta-feira (13), um Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, pelo álbum ‘Dominguinho’.

"E agora?", brincou João Gomes em discurso após o anúncio de sua vitória. "Só tenho a dizer muito obrigado a toda turma de onde sou e agradecer a todo mundo que fez a gente chegar até aqui, porque a gente tem uma galera que nos ajuda e a gente tem um sonho nosso coração. Eu acho que o que Deus tem falado muito com a gente assim, seja em shows, todo santo dia, eu tenho que agradecer muito a Ele por esses amigos que a música me deu e agradecer muito... Vão lá no nordeste conhecer a nossa festa lá, vão, por favor", discursou.

"Esse disco é, nada mais, nada menos, que o encontro de três pessoas que se amam, três amigos que vibram a música, que levam a música a sério, que têm muito amor pelo o que fazem, independente de onde a música vai chegar. A gente se encontrou, e a gente gravou, a gente se amou muito esse álbum e é isso, é fruto dessa amizade", completou Mestrinho.

"Amo vocês e é muito bonito fazer parte de algo maior que eu, Dominguinho para mim é isso", finalizou Jota.Pê.

O trio disputou a categoria com as também pernambucanas Joyce Alane (Casa Coração), Fitti (Transespacial) e Natascha Falcão (Universo de Paixão). O outro concorrente era o fadista português Camané (Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco).

GRAMMY LATINO

A noite será marcada por uma série de performances da música latina. Na Première, que antecede a cerimônia principal, o projeto Dominguinhos está entre as atrações confirmadas, com apresentação de João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê. Também sobem ao palco nomes como Akapellah, Andrés Cepeda, Jesse & Joy, Judeline Leiva, Julia Mestre, Fito Páez, Vivir Quintana e Trueno.

Já a transmissão principal, direto da MGM Grand Garden Arena, contará com Liniker representando o Brasil entre as grandes atrações da noite. O momento também terá apresentações de artistas como Bad Bunny, que lidera as indicações deste ano com 12 indicações, CA7RIEL & Paco Amoroso, Alejandro Sanz, KAROL G, Carlos Santana, Gloria Estefan, Morat, Rauw Alejandro, Nathy Peluso, Marco Antonio Solís, Los Tigres del Norte, Pepe Aguilar, Aitana, Kacey Musgraves, entre outros nomes.

Grammy , GRAMMY LATINO , João Gomes , musica
Mais de Viver

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X