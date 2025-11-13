João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê ganham Grammy Latino por álbum 'Dominguinho'

Uma gravação do momento do anúncio mostra a emoção do trio ao saber da vitória.

Jota.pe, João Gomes and Mestrinho se apresentando no Grammy Latino. ( Getty Images via AFP)

Ao lado de Mestrinho e Jota.Pê, o pernambucano João Gomes ganhou, nesta quinta-feira (13), um Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, pelo álbum ‘Dominguinho’.

"E agora?", brincou João Gomes em discurso após o anúncio de sua vitória. "Só tenho a dizer muito obrigado a toda turma de onde sou e agradecer a todo mundo que fez a gente chegar até aqui, porque a gente tem uma galera que nos ajuda e a gente tem um sonho nosso coração. Eu acho que o que Deus tem falado muito com a gente assim, seja em shows, todo santo dia, eu tenho que agradecer muito a Ele por esses amigos que a música me deu e agradecer muito... Vão lá no nordeste conhecer a nossa festa lá, vão, por favor", discursou.

"Esse disco é, nada mais, nada menos, que o encontro de três pessoas que se amam, três amigos que vibram a música, que levam a música a sério, que têm muito amor pelo o que fazem, independente de onde a música vai chegar. A gente se encontrou, e a gente gravou, a gente se amou muito esse álbum e é isso, é fruto dessa amizade", completou Mestrinho.

"Amo vocês e é muito bonito fazer parte de algo maior que eu, Dominguinho para mim é isso", finalizou Jota.Pê.

O trio disputou a categoria com as também pernambucanas Joyce Alane (Casa Coração), Fitti (Transespacial) e Natascha Falcão (Universo de Paixão). O outro concorrente era o fadista português Camané (Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco).



GRAMMY LATINO

A noite será marcada por uma série de performances da música latina. Na Première, que antecede a cerimônia principal, o projeto Dominguinhos está entre as atrações confirmadas, com apresentação de João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê. Também sobem ao palco nomes como Akapellah, Andrés Cepeda, Jesse & Joy, Judeline Leiva, Julia Mestre, Fito Páez, Vivir Quintana e Trueno.

Já a transmissão principal, direto da MGM Grand Garden Arena, contará com Liniker representando o Brasil entre as grandes atrações da noite. O momento também terá apresentações de artistas como Bad Bunny, que lidera as indicações deste ano com 12 indicações, CA7RIEL & Paco Amoroso, Alejandro Sanz, KAROL G, Carlos Santana, Gloria Estefan, Morat, Rauw Alejandro, Nathy Peluso, Marco Antonio Solís, Los Tigres del Norte, Pepe Aguilar, Aitana, Kacey Musgraves, entre outros nomes.