Trilha sonora de "O Agente Secreto" é lançada em vinil

O vinil da trilha sonora de "O Agente Secreto" é um lançamento da Noize Record Club e já está à venda no site oficial da editora.

Trilha sonora do filme pernambucano conta com frevo, clássicos da música brasileira e internacional, composições originais e áudios retirados de cenas. (Divulgação/Noize Record Club)

Desde a sua primeira exibição no festival de Cannes, na França, o filme “O Agente Secreto” vem despertando interesse pela sua trilha sonora, que ganhou destaque sob a performance de frevo dos Guerreiros do Passo no tapete vermelho do evento. No longa, o ritmo recifense divide espaço com cânones da música brasileira e internacional, além de ter composições originais dos pernambucanos Mateus Alves e Tomaz Alves Souza. Tudo isso agora está no vinil da trilha sonora do filme e poderá ser desfrutado pelos fãs da produção em casa.

O lançamento é feito através do projeto Noize Record Club, que reedita clássicos da música e lança novos títulos em LP todos os meses. O disco do “O Agente Secreto” é um lançamento especial com tiragem limitada e não está dentro do pacote de lançamentos para assinantes regulares do clube, mas esses últimos terão desconto na compra do trabalho. As vendas já começaram no site oficial da editora por R$ 289 para não assinantes, ou por R$ 235 para assinantes.

Estão na trilha títulos como “A Briga do Cachorro com a Onça" (1973), da Banda de Pífanos de Caruaru, “Não há mais tempo” (1964), de Ângela Maria, “If you leave me now” (1974), de Chicago, e “Love To Love You, Baby”, de Donna Summer, estão na trilha. Entre eles, os mais curiosos são “Harpa dos Ares” e “Trilha de Sumé / Culto à Terra / Bailado das Muscarias”, do disco “Paêbirú - A caminho da montanha do sol”, de Lula Côrtes e Zé Ramalho.

O álbum virou mito logo após o seu lançamento, em 1975, quando uma enchente do Rio Capibaribe, no Recife, atingiu a gravadora Rozenblit e destruiu a maior parte da tiragem única e a fita master do disco, que estavam no local. De 1300 LPs, salvaram-se apenas 300.

Fora as músicas, a edição em vinil conta com áudios retirados das cenas, incluindo grandes momentos da personagem Dona Sebastiana, interpretada pela atriz Tânia Maria, que vem ganhando a simpatia do público.