Halloween do Club Metrópole agita o fim de semana no Recife

Além dos shows de Aretuza Lovi e Dadá Boladão, o evento vai contar ainda com concurso de fantasias

Halloween da Metrópole terá show de Aretuza Lovi e concurso (Divulgação)

O Club Metrópole, no Recife, promete marcar o Halloween 2025 com a maior edição da festa até hoje. Com o tema Hotel Monstropoles, a casa será transformada em um cenário imersivo, com decoração cinematográfica, bonecos realistas e móveis flutuantes, criando uma experiência única e assustadoramente encantadora para o público.

A programação se estende por três noites consecutivas. Nesta sexta-feira (31), dia das bruxas, o destaque fica por conta de vampiras e de Mayven Hoffmann, inspiradas no universo de Lady Gaga, acompanhadas por DJs e o show de Dadá Boladão. No sábado (1°), a drag queen Aretuza Lovi assume o palco com uma apresentação exclusiva, prometendo energia, hits e coreografias que já conquistaram milhões de fãs.

Já no domingo (2), a maratona será encerrada com a tradicional matinê In the Dark, que inclui concurso de fantasias com premiações especiais, garantindo diversão para todas as idades. Ao longo do fim de semana, o público poderá vivenciar uma experiência completa, entre shows, música eletrônica e cenários temáticos que estimulam fotos e registros para as redes sociais.

Segundo o produtor Victor Hugo Bione, o evento é um dos mais importantes da casa e representa um investimento de cerca de R$ 50 mil, movimentando a economia local e atraindo aproximadamente 3 mil pessoas.