Sessão de 'O Agente Secreto' na Mostra de São Paulo tem presenças ilustres

(Foto: Bia Ferrer)

A poucos dias de sua grande estreia nacional, marcada para 6 de novembro, O Agente Secreto teve sessão especial na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo com a presença do diretor Kleber Mendonça Filho, do ator Wagner Moura, da produtora Emilie Lesclaux e de boa parte do grande elenco (incluindo Alice Carvalho, Gabriel Leone e Tânia Maria).

O longa — premiado no Festival de Cannes com os troféus de Melhor Direção e Melhor Ator e escolhido pelo Brasil como representante no Oscar 2026 de Melhor Filme Internacional — foi prestigiado por várias personalidades na sessão da última terça, como Bruna Marquezine, João Guilherme, Ingrid Guimarães, Mariana Ximenes e Rodrigo Lombardi.

“O Brasil é um país que tem algumas questões com a memória, é um país que tende a esquecer muita coisa. E eu acho que o cinema é um instrumento muito bom: um bom filme prende a sua atenção, te diverte, entretém, mas também pode carregar uma dose de verdade sobre o lugar onde a gente mora”, afirmou Kleber durante a coletiva de imprensa do filme.

Ambientado no Recife de 1977, O Agente Secreto acompanha um especialista em tecnologia que vem à capital pernambucana durante o carnaval para reencontrar seu filho, mas descobre que a cidade está longe de ser o refúgio seguro que esperava encontrar.