Sessão de 'O Agente Secreto' na Mostra de São Paulo tem presenças ilustres
Filme de Kleber Mendonça Filho teve exibição especial na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
Publicado: 29/10/2025 às 19:35
(Foto: Bia Ferrer)
A poucos dias de sua grande estreia nacional, marcada para 6 de novembro, O Agente Secreto teve sessão especial na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo com a presença do diretor Kleber Mendonça Filho, do ator Wagner Moura, da produtora Emilie Lesclaux e de boa parte do grande elenco (incluindo Alice Carvalho, Gabriel Leone e Tânia Maria).
O longa — premiado no Festival de Cannes com os troféus de Melhor Direção e Melhor Ator e escolhido pelo Brasil como representante no Oscar 2026 de Melhor Filme Internacional — foi prestigiado por várias personalidades na sessão da última terça, como Bruna Marquezine, João Guilherme, Ingrid Guimarães, Mariana Ximenes e Rodrigo Lombardi.
“O Brasil é um país que tem algumas questões com a memória, é um país que tende a esquecer muita coisa. E eu acho que o cinema é um instrumento muito bom: um bom filme prende a sua atenção, te diverte, entretém, mas também pode carregar uma dose de verdade sobre o lugar onde a gente mora”, afirmou Kleber durante a coletiva de imprensa do filme.
Ambientado no Recife de 1977, O Agente Secreto acompanha um especialista em tecnologia que vem à capital pernambucana durante o carnaval para reencontrar seu filho, mas descobre que a cidade está longe de ser o refúgio seguro que esperava encontrar.