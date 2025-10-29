Resident Evil Requiem tem pré-venda iniciada; veja preços e bônus na versão Deluxe

Evento 'Road to Requiem' anunciou o primeiro jogo da Capcom disponível na Epic Games Store, uma colaboração com Fortnite e novidades sobre o Nintendo Switch 2

Screenshot de Resident Evil Requiem (Divulgação/Capcom)

A apresentação 'Road to Requiem', realizada nesta quarta-feira (29) pela Capcom, marcou o início da pré-venda de Resident Evil Requiem, próximo lançamento da querida saga de horror.

O game estará disponível para Playstation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S e PC via Steam e Epic Games Store no dia 27 de fevereiro de 2026.

O evento também anunciou algumas novidades relacionadas ao game e à franquia de modo geral.

Resident Evil Requiem terá, além da edição padrão, uma edição Deluxe, que inclui o jogo base e um pacote exclusivo com cinco trajes, quatro skins de armas, dois filtros de tela e dois enfeites de armas. Porém, todas as compras realizadas na pré-venda receberão como bônus um traje especial da Grace, "Apocalypse"

Relacionado ao game, também foi anunciado um controle especial de Nintendo Switch 2 com design inspirado no jogo e estilizada em preto metálico. Além disso, a Grace, protagonista de Requiem, e tornará o primeiro amiibo de Resident Evil, disponível a partir do Verão norte-americano de 2026.

RESIDENT EVIL EM FORTNITE

Em comemoração da chegada da Capcom na Epic Games Store, aqueles que adquirirem Resident Evil Requiem pela loja da Epic receberão itens especiais no Fortnite em colaboração com a franquia, incluindo o traje da Grace.



PREÇOS

Na PlayStation Store e Xbox Store:

• Edição Padrão - R$ 339,90

• Edição Deluxe - R$ 399,90

Na Steam e Epic Games Store:

• Edição Padrão - R$ 299,00

• Edição Deluxe - R$ 349,00

Na eShop da Nintendo, apenas a versão padrão está a venda, custando R$ 339,90.