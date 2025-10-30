Lavínia e Otto lançam clipe intimista da canção 'Solidão em Grão'

Com direção de Flora Negri, o vídeo traduz em imagens a poesia da parceria entre o casal, que une amor, arte e musicalidade em um mesmo universo criativo.

Lavínia e Otto lançam clipe poético de 'Solidão em Grão' (Divulgação)

A cantora, compositora e atriz Lavínia lançou o videoclipe da faixa Solidão em Grão, parceria com o músico pernambucano Otto. A canção, composta por Otto e Yuri Queiroga, nasceu da convivência do casal, juntos há cinco anos, e reflete a conexão artística e afetiva entre os dois.

O videoclipe, dirigido e fotografado por Flora Negri, aposta em uma estética inspirada no universo sombrio e poético de A Noiva Cadáver, de Tim Burton. O figurino, garimpado em brechós de São Paulo, reforça o tom artesanal e íntimo da produção, que traduz em imagem a delicadeza e profundidade da música.

A união de Lavínia e Otto representa o encontro entre Bahia e Pernambuco, em uma celebração de estilos e afetos. “Solidão em Grão” marca mais um passo na trajetória artística de Lavínia, que se consolida como um dos novos nomes promissores da música brasileira.