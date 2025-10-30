Série 'Tremembé' mergulha no dia a dia de um dos mais famosos presídios do país

(Prime Video/Divulgação)

A unidade penitenciária conhecida como "prisão dos famosos" ganha agora um retrato ficcional que busca fazer jus ao seu impacto no imaginário brasileiro. Disponível no catálogo do Amazon Prime Video a partir desta sexta-feira (31), a série Tremembé é livremente baseada nos livros do jornalista Ullisses Campbell, como o Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou Marido e Suzane: Assassina e Manipuladora e Tremembé: O Presídio dos Famosos.

Lançando-se no desafio do streaming pela primeira vez, Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane von Richthofen na obra, que tem direção de Vera Egito e roteiro assinado por ela e pelo próprio Ullisses. Com cinco episódios que mergulham no cotidiano de vários detentos infames por crimes ignóbeis, Tremembé toma liberdades de texto, humor e cronologia para explorar possibilidades do gênero True Crime, não suficientemente trabalhado na produção brasileira.

Entre os outros personagens que compõem esse cenário estão condenados por crimes chocantes da crônica policial brasileira, como Sandra Regina Ruiz, a 'Sandrão' (vivida por Letícia Rodrigues), Elize Matsunaga (Carol Garcia), Anna Carolina Jatobá (Bianca Comparato), Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi) e Roger Abdelmassih (Anselmo Vasconcelos), além de Daniel Cravinhos (Felipe Simas) e Cristian Cravinhos (Kelner Macêdo), cúmplices de Suzane e executores do bárbaro crime de assassinato dos pais da moça.

Escolhendo o Recife como a primeira parada de uma série de pré-estreias ocorridas nessa última semana, Marina Ruy Barbosa destaca, na entrevista concedida ao Viver, a sua euforia voltar à capital pernambucana. "Começar as sessões de pré aqui foi muito simbólico porque estamos em um momento de glória do audiovisual e essa cidade tem tudo a ver com isso. Voltamos a celebrar tantos projetos incríveis que foram feitos entre o ano passado e esse ano", afirma.

"Sair do eixo Rio/São Paulo é essencial para que possamos ver as pessoas e sentir a temperatura do público brasileiro, especialmente com uma série que esperamos que atinja o maior número possível de pessoas", acrescenta Marina sobre a divulgação de Tremembé.

A atriz, que também assina como produtora associada, descreve a série como um estudo psicológico sobre as relações complexas desses personagens reais, confinados em um mesmo espaço. "Espero que o público curta essa proposta de um true crime que se baseia não no ocorrido em si, mas no que vem depois, nos bastidores, nas consequências", ressalta ela. "Nossa proposta não é romantizar essas histórias e muito menos revisar as condenações da nossa justiça e sim, trazer reflexões sobre a natureza dessas mentes que estão em jogo".