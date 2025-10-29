XVI Janela Internacional de Cinema do Recife acontece de 1º a 5 de novembro

Festival ocupa três cinemas da cidade e exibe títulos premiados em Cannes e Toronto, além de mostras que celebram a memória e a invenção do cinema pernambucano

Sentimental Value (2025) (Divulgação)

O Janela Internacional de Cinema do Recife chega à sua 16ª edição entre os dias 1º e 5 de novembro, ocupando três dos mais emblemáticos espaços de exibição da cidade: o Cinema São Luiz, o Cinema do Parque e o Cinema da Fundação.

Reconhecido como um dos festivais mais importantes do país, o Janela reafirma em 2025 sua vocação de reunir o melhor da produção contemporânea e revisitar obras fundamentais da história do cinema. Entre longas inéditos, clássicos restaurados e curtas-metragens, a programação abrange o cinema internacional, brasileiro e pernambucano em sessões distribuídas pelas três salas do circuito do festival.

Entre os destaques internacionais desta edição estão Sirât (2025), de Óliver Laxe, vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Cannes 2025 e selecionado para representar a Espanha na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar; Sentimental Value (2025), novo trabalho de Joachim Trier, que recebeu o Grand Prix — segundo maior prêmio da mostra competitiva de Cannes; e No Other Choice (2025), de Park Chan-wook, vencedor do International People’s Choice Award no Festival de Toronto 2025.

Além das estreias internacionais, o festival dedica uma mostra especial aos filmes recém-digitalizados de Jomard Muniz de Britto, em parceria com o Cinelimite, revisitando uma parte essencial da obra de um dos cineastas mais inventivos do Recife. A programação inclui ainda a exibição do clássico recém-restaurado São Paulo, Sociedade Anônima (1965), de Sérgio Person, com apresentação do cineasta Kleber Mendonça Filho e debate com a filha do diretor, Marina Person.

“A edição de 2025 do Janela será mais curta em duração, mas, reconhecendo a relevância do festival para o Recife e para a cena brasileira, fizemos questão de reunir alguns dos títulos mais expressivos do circuito internacional deste ano, combinando obras de grandes autores sem abrir mão de algumas apostas. Incluímos também uma seleção da recente produção de longas brasileiros e um conjunto de curtas que antecedem as sessões principais. Vale destacar ainda a primeira exibição pública de uma nova série de restaurações de filmes em super 8 do cineasta pernambucano Jomard Muniz de Britto, reafirmando o compromisso do Janela com o cinema pernambucano, do passado ao presente”, destacou Pedro Azevedo Moreira, diretor de programação do Janela.

Além de Pedro, a curadoria do festival é formada pelos cineastas e escritores Felipe André Silva e Dodô Azevedo, pela multiartista Biarritzzz e pelo montador e crítico Montez.

Nesta edição, a identidade visual do XVI Janela, criada pela artista Clara Moreira, presta homenagem à paisagem urbana e afetiva do Recife. Inspirada nas varandas da Ponte Maurício de Nassau, uma das pontes que cruzam o Rio Capibaribe, a arte evoca a relação entre cidade e cinema, eixo simbólico que atravessa a história do festival e a própria experiência de ver filmes na capital pernambucana.

A programação completa, com mostras, convidados e atividades paralelas, será divulgada em breve nas redes sociais oficiais do festival.

O XVI Janela Internacional de Cinema do Recife é realizado pela Cinemascópio e conta com os patrocínios do Grupo Parvi, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e do Complexo Industrial Portuário de Suape.

Serviço:

XVI Janela Internacional de Cinema do Recife

1º a 5 de novembro de 2025

Cinema São Luiz, Cineteatro do Parque e Cinema da Fundação, Recife – PE

Ingressos disponíveis na plataforma Sympla

Instagram: @janeladecinema