Investigação aponta que ônibus acidentado transportava 40 pessoas, e não 32

Acidente de ônibus em Saloá deixou mortos e feridos (PRF/Divulgação)

O trabalho de apuração sobre o acidente envolvendo o ônibus na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, segue em andamento, com atualizações sobre o número de pessoas que estavam no veículo.

Inicialmente, as autoridades trabalhavam com uma lista de fretamento que relacionava 32 passageiros. Novas informações obtidas a partir da integração entre órgãos estaduais e o atendimento às vítimas, no entanto, indicam que o total era de aproximadamente 40 ocupantes.





De acordo com as investigações , a diferença entre os números se deve ao cruzamento de dados com hospitais da região – que receberam feridos não incluídos na lista original – e à possibilidade de passageiros extras no veículo.

"Encontramos três grupos de corpos no veículo, o maior com 32 indivíduos. No entanto, os levantamentos da Polícia Civil e os depoimentos dos familiares das vítimas indicam que o ônibus transportava 40", explica Alessandro Carvalho, secretário de Defesa Social. Atualmente, o acidente já conta com 17 vítimas e 17 feridos, segundo o balanço mais recente divulgado.

Em nota, a empresa responsável pelo ônibus informou que havia capacidade para até 50 pessoas, estando, portanto, dentro do limite legal mesmo com a atualização no número de ocupantes.

Para aprofundar a análise, uma equipe técnica da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para realizar uma perícia complementar no local. Com o apoio de equipamentos como drones e scanners, os peritos vão mapear a cena do acidente e elaborar um laudo detalhado, que será compartilhado com a Polícia Civil e contribuirá para o esclarecimento do ocorrido.