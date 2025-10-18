Passageiros foram arremessados após ônibus tombar em Saloá, diz PRF

Segundo a PRF, dinâmica indica que vítima poderiam estar sem o cinto de segurança no momento do acidente na BR-423, em Saloá, no Agreste

Acidente de ônibus em Saloá deixou mortos e feridos (PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que alguns passageiros foram arremessados do ônibus que tombou e deixou 17 mortos na BR-423, entre Paranatama e Saloá, no Agreste pernambucano, na noite de sexta-feira (17). O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo a corporação, a dinâmica indica que as vítimas “poderiam estar sem o cinto de segurança”. Mais de dez pessoas também foram socorridas em hospitais da região. O número total de feridos e o estado de saúde não foram informados oficialmente.

O acidente aconteceu na Serra dos Ventos, por volta das 19h45. O motorista do ônibus, Divanir Rodrigues Rocha Júnior, relatou ter perdido o freio antes de entrar na contramão e colidir com um barranco de areia. “O carro vinha em uma velocidade normal”, disse.

Ao todo, havia 34 pessoas no ônibus – a maioria era de comerciantes que compravam roupas em Santa Cruz do Capibaribe, polo de confecções de Pernambuco, para revender em suas cidades. Os passageiros eram de municípios da Bahia e de Minas Gerais.

De acordo com o condutor, a excursão havia saído de Santa Cruz à tarde, por volta das 15h, e voltaria para Brumado, no interior da Bahia, o município de origem do ônibus. As duas cidades ficam a mais de 1,1 mil quilômetros de distância uma da outra.

Resgate

O ônibus pertence à empresa BF Turismo, que realiza o trajeto e lamentou o ocorrido. “Estou pedindo a Deus para dar força para a gente”, disse o empresário Breno Lima Figueredo, ao Diario de Pernambuco.

Em nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) afirmou que cinco viaturas e 23 bombeiros militares atuaram no resgate. Ambulâncias dos municípios de Saloá, Iati, Águas Belas e Paranatama também prestaram apoio no transporte das vítimas.

Dez corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru, no Agreste, e outros seis para o Recife. Outra vítima, que estava internada no Hospital Dom Moura, em Garanhuns, não resistiu e morreu na tarde de sábado. Entre os mortos, há quatro homens e 11 mulheres.

“Importante destacar que, por serem vítimas dos estados da Bahia e Minas Gerais, a identificação será feita por meio de fichas papiloscópicas, que serão enviadas pelos institutos desses estados”, diz a pasta.

Luto

Em nota, o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Helinho Aragão (PSD), que decretou luto oficial de três dias, afirmou que as vítimas foram à cidade “com o propósito de trabalhar, comprar, lutar por dias melhores".

“Passaram pelo nosso Moda Center, fizeram parte da nossa rotina de feira, movimentaram a economia da nossa cidade. E por tudo isso, sentimos como se fossem nossos”, disse.

Nas redes sociais, o polo de confecções Moda Center Santa Cruz do Capibaribe manifestou "profundo pesar pelo trágico acidente" e afirmou se solidarizar “com as famílias das vítimas e com todos os envolvidos”.

“Que Deus conforte os corações de todos os que perderam seus entes queridos e amigos e dê força aos que lutam pela recuperação”, afirma o comunicado, assinado pela diretoria do polo.

Apoio

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), também usou as redes para oferecer apoio. “Lamento o gravíssimo acidente ocorrido em Pernambuco”, disse. “Sinto muito pelas peda das vidas, pelos feridos e por todas as famílias.

No post, o governador declarou, ainda, ter mobilizado equipes de Saúde, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Técnica para ajudar em “trabalhos de socorro” e de “identificação das vítimas fatais”.

“Meu governo continuará dando todo o apoio necessário e atuando em conjunto com as prefeituras dos municípios atingidos pelo trágico episódio”.

