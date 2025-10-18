Acidente em Saloá: Ônibus era da Bahia e voltava de excursão a polo de confecções no Agreste

Acidente de ônibus em Saloá deixou ao menos 15 mortos, diz PRF (Foto: PRF)

O ônibus envolvido no acidente que deixou ao menos 15 mortos na BR-423, em Saloá, na noite de sexta-feira (17), voltava de uma excursão a um polo de confecções em Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste pernambucano. As cidades ficam a cerca de 190 quilômetros de distância uma da outra.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus havia saído originalmente de Brumado, município no interior da Bahia, localizado a cerca de 1.140 quilômetros de Santa Cruz. A suspeita é que o motorista tenha perdido o controle do veículo, invadido a contramão e colidido com um barranco de areia às margens da rodovia.

De acordo com a corporação, havia 30 pessoas na lista de passageiros. Destas, 15 pessoas morreram no local, sendo 11 mulheres e 4 homens.

As demais vítimas foram levadas para unidades de saúde. O número total de feridos não foi confirmado.

Nota de pesar

Nas redes sociais, o polo de confecções Moda Center Santa Cruz do Capibaribe manifestou "profundo pesar pelo trágico acidente" e afirmou se solidarizar “com as famílias das vítimas e com todos os envolvidos”.

De acordo com o Moda Center, o ônibus era da excursão BF Turismo e Transporte, que tem sede em Brumado. O Diario de Pernambuco tenta contato com a empresa.

“Neste momento de dor, o Moda Center se solidariza com as famílias das vítimas e com todos os envolvidos, e se coloca à disposição para prestar ajuda no que for necessário às pessoas atingidas por essa grande tragédia”, diz a nota, assinada pela diretoria do polo.

“Que Deus conforte os corações de todos os que perderam seus entes queridos e amigos e dê força aos que lutam pela recuperação.”

Acidente

Ainda conforme a PRF, o motorista realizou teste de bafômetro e teve resultado normal. Ele sofreu ferimentos leves e, após ser atendido em uma unidade de saúde, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns.

As causas do sinistro ainda estão sendo apuradas. O caso será investigado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Até o momento, a Secretaria de Defesa Social (SDS) não se manifestou sobre o ocorrido.