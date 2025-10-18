"É muita tristeza, vou abandonar o serviço", diz motorista de ônibus envolvido em acidente em Saloá

Acidente de ônibus em Saloá deixou ao menos 15 mortos, diz PRF (Foto: PRF)

O motorista de ônibus Divanir Rodrigues Rocha Júnior relatou ter perdido o freio na Serra dos Ventos, entre Paranatama e Saloá, no Agreste pernambucano, antes de entrar na contramão, colidir com um barranco de areia e tombar o veículo na BR-423, na noite de sexta-feira (17). Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS), 17 pessoas morreram no acidente.

“O carro vinha em uma velocidade normal, o freio bom, o carro bom… O carro perdeu o freio, não sei se estourou uma mangueira, não sei o que foi”, declarou o motorista, em entrevista à página Comando Policial, de notícias locais. O ônibus tombou por volta das 19h45.

Com ferimentos na mão, Divanir conseguiu se salvar. Ao todo, havia 34 pessoas no ônibus – a maioria era de comerciantes que compravam roupas em Santa Cruz do Capibaribe, polo de confecções de Pernambuco, para revender em suas cidades.

“Tinha uma escolta na frente, eu pedi socorro. Fiquei gritando, gritando… Consegui sair rapidinho”, diz. Outras vítimas, no entanto, não tiveram a mesma sorte. “Eu fico muito triste, nunca passei por isso. É muita tristeza, eu vou abandonar o serviço. Parei. É muito constrangimento.”

Segundo relata, a excursão havia saído de Santa Cruz à tarde, por volta das 15h, e voltaria para Brumado, no interior da Bahia, a cidade de origem do ônibus. Entre os passageiros, estavam moradores da região e de municípios de Minas Gerais.

“Pedindo a Deus para dar força à gente”

Na manhã deste sábado (18), o empresário Breno Lima Figueredo, proprietário da empresa BF Turismo, responsável pelo ônibus, ainda estava a caminho do local do acidente.

“Estamos sem informação, as famílias estão sem informação”, afirmou, ao Diario de Pernambuco, por telefone. “É muita gente espalhada de vários lugares, está uma dificuldade para ter as informações. Estou pedindo a Deus para dar força para a gente.”

O caso é investigado pela Polícia Civil de Pernambuco. Em nota, a SDS afirmou que cinco viaturas e 23 bombeiros militares atuaram no resgate. Ambulâncias dos municípios de Saloá, Iati, Águas Belas e Paranatama também prestaram apoio no transporte das vítimas.

Dez corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru, no Agreste, e outros seis para o Recife. Outra vítima, que estava internada no Hospital Dom Moura, em Garanhuns, não resistiu e morreu na tarde de sábado. Entre os mortos, há quatro homens e 11 mulheres.

“Importante destacar que, por serem vítimas dos estados da Bahia e Minas Gerais, a identificação será feita por meio de fichas papiloscópicas, que serão enviadas pelos institutos desses estados”, diz a pasta.

Luto

Em nota, o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Helinho Aragão (PSD), que decretou luto oficial de três dias, afirmou que as vítimas foram à cidade “com o propósito de trabalhar, comprar, lutar por dias melhores".

“Passaram pelo nosso Moda Center, fizeram parte da nossa rotina de feira, movimentaram a economia da nossa cidade. E por tudo isso, sentimos como se fossem nossos”, disse.

