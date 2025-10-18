Sobe para 17 o número de mortos em acidente de ônibus no Agreste
O acidente aconteceu na noite dessa sexta-feira (17) entre Paranatama e Saloá
Publicado: 18/10/2025 às 13:00
Acidente em Saloá (Reprodução/Redes sociais)
Subiu para 17 o número de vítimas do acidente de ônibus na BR-423 entre Paranatama e Saloá, na noite dessa sexta-feira (17). A informação foi confirmada pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE).
De acordo com a SDS, até o fim da manhã deste sábado (18), o Instituto de Medicina Legal de Pernambuco (IML) recebeu 16 corpos. Outra vítima que estava internada no Hospital, em Garanhuns, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta tarde.
"Por serem vítimas dos estados da Bahia e Minas Gerais, a identificação será feita por meio de fichas papiloscópicas, que serão enviadas pelos institutos desses estados", diz a nota da secretaria.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus havia saído originalmente de Brumado, município no interior da Bahia. O veículo fazia excursão para um centro de confecções em Santa Cruz do Capibaribe, a mais de 1,1 mil quilômetro de distância.
A suspeita é que o motorista tenha perdido o controle do veículo, invadido a contramão e colidido com um barranco de areia às margens da rodovia.
A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) registrou, através da 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns, a ocorrência como acidente de trânsito com vítimas fatais e instaurou um inquérito policial para apurar os fatos.
Ver essa foto no Instagram
- Prefeito lamenta acidente de ônibus no Agreste: "Vieram com o propósito de trabalhar, comprar, lutar por dias melhores"
- Acidente em Saloá: Ônibus era da Bahia e voltava de excursão a polo de confecções no Agreste
- Acidente de ônibus em Saloá deixou ao menos 15 mortos, diz PRF
- Acidente com ônibus em Saloá deixa mortos e feridos